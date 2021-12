IN BEELD: Drukte in het centrum vlak voor harde lockdown

Bestuurder opgepakt na crash Erasmusplein

Een automobilist is in de nacht van zaterdag op zondag gecrasht op het Erasmusplein, meldt mediapartner Omroep West. De bestuurder is aangehouden voor het rijden onder invloed, meldt de politie.

De bestuurder reed volgens omstanders te hard, waarna hij met zijn auto tegen een verkeerslicht knalde en op z’n kant terecht kwam. De automobilist is in de ambulance nagekeken en moest daarna mee naar het politiebureau.

In zijn auto is een fles lachgas gevonden. ‘Maar het is niet bekend of de bestuurder daadwerkelijk lachgas heeft gebruikt’, meldt een politiewoordvoerder. Vanwege het ongeval was de Erasmusweg in de richting van Station Moerwijk een tijdje afgesloten. Een bergingsbedrijf heeft de auto weer rechtopgezet en vervolgens weggesleept.