IN BEELD: Drukte in het centrum vlak voor harde lockdown

De traditionele kerststol op z’n Surinaams, Duits en Pools

Hoewel kerst er door corona voor veel mensen anders uit zal zien, blijft één van de tradities in de meeste gezinnen overeind. Op tafel bij het kerstontbijt prijkt een kerst- of feeststol. Het luxe krentenbrood gevuld met amandelspijs en bestrooid met poedersuiker, is een typisch Nederlandse traditie. Den Haag is een mengelmoes van culturen. Dus hoe ziet de kerststol er bij andere culturen uit? We gingen langs bij drie verschillende bakkers om het Surinaamse kerstbrood te proeven, te kijken wat de Duitse kerstspecialiteit is en te ontdekken wat de Poolse bakker serveert.

Door: Omroep West

Weihnachtsstol gevuld met marsepein

Op de Theresiastraat in Den Haag vind je Baker’s House, een Duitse bakkerij. Achterin de zaak schuift bakker Mouss Ghait een brood de oven in. Mouss is al dertig jaar bakker. Hij heeft zijn roots in Duitsland en is voor zijn liefde Hasana naar Nederland gekomen. Ze runnen samen de zaak.

Terwijl Mouss aan het bakken is, vertelt Hasana over het brood. ‘Het Duitse brood, stevig desembrood, is heel anders, veel zwaarder’, legt ze uit. ‘Dat merk je ook aan de Weihnachtsstol. Die voelt veel zwaarder dan een Nederlandse stol. De stol is gevuld met marsepein. Verder zitten er onder meer krenten, rozijnen, sukade en sinaasappel in.’ Bij het maken van de stol wordt geen bakpoeder gebruikt. De stol is bedekt met poedersuiker. ‘De Nederlandse stol is meer een krentenbol’, mompelt Mouss zacht, terwijl hij trots zijn kerstbrood laat zien.

‘Wat iedereen ook altijd heeft, zijn Zimtsterne, koekjes in de vorm van sterren. Er wordt veel kaneel in gebruikt. Verder is het een traditie in Duitsland om peperkoekenhuisjes te maken. Een leuke activiteit om met de kinderen te doen nu met de lockdown’, glimlacht Hasana.

Surinaams kerstbrood met kaneel en een beetje liefde

In de zomer krijgt Ashok Gharbaran al telefoontjes met de vraag: ‘Je gaat toch wel weer Surinaams kerstbrood maken?’ De Hagenaar begon 25 jaar geleden in de bakkerij van zijn oom bij de markt in de Schilderswijk. Inmiddels heeft hij de zaak overgenomen en zit aan de Weimarstraat en levert duizenden Surinaamse kerstbroden door heel Nederland.

‘Toen ik begon, verkochten we ook al Surinaams kerstbrood. Die is door het kaneel wat erin gaat pittiger dan de Nederlandse kerststol en er zit geen spijs in.’ De kaneel ruik je door de verpakking heen.

Ashok heeft in de loop der jaren het recept steeds aangepast. ‘Ik wil blijven innoveren.’ De precieze ingrediënten van dit brood, dat veel lichter voelt dan de Duitse stol, wil hij niet verklappen. ‘Er zitten veel vruchten in, papaja, ananas en kersen. En er gaat een laagje melasse, suikerstroop, over. Ook gaat er natuurlijk veel liefde in’, lacht hij.

‘Rolada z makiem’ siert de Poolse tafel

‘Kerst wordt in Polen voornamelijk op de 24ste gevierd. En dan zijn er veel tradities’, legt Izabela Podeswa van de Poolse bakker Deli Delicatessen aan de Haagse Van Musschenbroekstraat uit. De jonge Poolse ontvangt ons zeer hartelijk en neemt uitgebreid de tijd om, met behulp van Google Translate en wat steenkolen-Engels, te vertellen over de Poolse kersttraditie.

Op kerstavond gaat het gezin met elkaar aan tafel. Er is altijd een bordje extra gedekt voor de onverwachte gast. Wanneer de eerste ster aan de hemel verschijnt, mag er gegeten worden. En dat is veel, volgens de traditie horen er twaalf gerechten geserveerd te worden. Een hoofdrol is weggelegd voor karper en dan volgen nog elf schotels.

Eén daarvan wordt bij de Poolse bakker gemaakt. Rolada z makiem, opgerolde cake gevuld met maanzaad. ‘Dat is echt een specialiteit die we alleen met kerst eten’, legt Izabela uit. Polen zijn ook erg dol op cheesecake, dat kan niet ontbreken bij de twaalf gerechten. De vitrine van de Poolse bakker staat er vol mee.

Foto’s: Omroep West