Laat je voorlezen in de kerst-special van Het Woordenrijk

Zondagavond tussen 20:00 en 21:00 presenteert Het Woordenrijk een kerstkaart om naar te luisteren met gedichten en gesprekken op Den Haag FM.

Zondagavond staat in het teken van vooruitkijken op kerst en terugkijken op het jaar. Zoals we dat het liefste doen in Harry’s Woordenrijk; met verhalen, gedichten, gesprekken en liedjes. Anne-Tjerk Mante is te gast en neemt een winters verhaal mee (of misschien wel zijn gitaar). Korte verhalen zijn er van Anderkaffer Schrijft en Kristel Snellen. We bellen met Boekencurator Corina Maduro om van haar te horen wat de beste boeken van het jaar zijn en we spreken dichter Diann van Faassen. Tevens poëzie van Edith de Gilde en muziek van Ezra Olga en Alexander Franken. Traditiegetrouw komen ook The Pogues & Kirsty MacColl met hun kerstsong voorbij voor Woordenrijk-oprichter Harry Zevenbergen.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).

Het Woordenrijk is zondag van 20 tot 21 uur te beluisteren, werd in 2012 opgericht door Harry Zevenbergen en wordt nu gepresenteerd door Ricco van Nierop.