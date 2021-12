Marcel Verreck: ‘Eén ding staat vast: Amalia had een verjaardag om nooit te vergeten’

Marcel Verreck spreekt in zijn wekelijkse column in het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM zijn stadsgenoten toe. In deze column spreekt hij over de verjaardag van prinses Amalia.

‘Amalia, net achttien geworden, maakte deze week haar debuut in deze ergernis-carrousel. Omdat zij zich waarschijnlijk, net als het volk, enorm slachtoffer voelt van de pandemie en de beperkingen. Word je achttien, mogen er maar vier mensen op je partijtje komen. Zielig!’, aldus de columnist.