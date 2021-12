Tim Dawn en Norah Jones in Kerst-special van De Nieuwe Van Nierop

In het radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond een special met nieuwe kerstsongs van onder meer Tim Dawn en Norah Jones (foto).

Blue, White en Last Christmas kennen we ondertussen wel, dus in de kerst-special van De Nieuwe Van Nierop hoor je enkel nieuwe kerstliedjes. Norah Jones maakt normaal al de perfecte stemmige achtergrondmuziek voor tijdens het kerstdiner, maar kwam pas dit jaar met een volledig album vol kersterigheid. Net als Hiss Golden Messenger en de Pistol Annies hoor je maar liefst twee songs van Norah in de uitzending. Ook in Nederland zijn er songs voor de vervroegde kerstvakantie gemaakt, bijvoorbeeld door singersongwriter Tim Dawn, Blackbird, Ricky Koole, Clean Pete en lekker alternatief, door het Veluws Kerst Collectiev.

Meer nieuwe kerstsongs zijn er van Elton & Ed, Brian Fallon, SYML, José James, Elle King, Sia, ABBA, John Legend, Sam Fender, New Found Glory en Irbahim Maalouf.

Corona is ook de kerstsongs binnengedrongen, getuige de song van Ariana Grande en Megan Thee Stallion, die maar één wens hebben voor kerst; een ster en specifiek; een boo-ster.

De Nieuwe Van Nierop is er voor deze gelegenheid zowel tussen 19:00 en 20:00 als tussen 21:00 en 22:00 en wordt die avond onderbroken door de kerst-special van Het Woordenrijk.

Rock, soul, pop, swingend, stralend en met de blues – hoe je je kerst ook viert, wij verzorgen de muziek.

Na afloop is UUR 1 hier terug te beluisteren (link).

Na afloop is UUR 2 hier terug te beluisteren (link).