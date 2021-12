Van chauffeur tot directeur: Angelo (30) is de nieuwe baas van de Dierenambulance Den Haag

Zes jaar geleden begon Angelo Rens (30) als vrijwilliger bij de Dierenambulance. Nu is hij de kersverse directeur van de stichting. ‘Ik ben begonnen als chauffeur. Zo ben ik er ingerold en raakte helemaal verknocht. Ik wilde nooit meer weg.’

Angelo begon bij de stichting tijdens zijn studie. ‘Toen wist ik niet goed wat ik wilde. Na een maand of twee vond ik het zo fantastisch dat je zoveel goeds kan doen voor dieren en eigenaren. Ik had al snel besloten dat ik niet meer weg wilde en dat mijn passie hier lag’, vertelt hij in Haags Bakkie.

Op een gegeven moment stopte Angelo met rijden op de ambulance om meer administratief werk te doen en meer bezig te zijn met interne bedrijfsvoering. En zo stroomde hij door naar zijn huidige functie. ‘Voor mijn gevoel is het heel snel gegaan.’

Ik ben een kattenmens

Dat betekent wel dat hij niet meer veel met dieren werkt. ‘Dat is wel wat ik mis. Maar gelukkig hebben we ook een hospitaal, dus ik zie nog genoeg dieren.’ Thuis heeft Angelo twee honden en drie katten. ‘Als ik zou moeten kiezen, ben ik meer een kattenmens’, zegt hij lachend.

Dieren redden kost geld

Doordat Angelo verschillende functies heeft gehad weet hij nu goed hoe alles werkt. ‘Daar heb ik ook gezien dat er dingen beter kunnen. Het is mijn intentie om dingen te blijven verbeteren.’

Een van die dingen zijn de financiën. ‘Dieren redden kost geld: brandstof, onderhoud aan de ambulances, ons hospitaal, onze medewerkers. Maar we zijn grotendeels afhankelijk van donateurs en nalatenschappen.’

Dierenwelzijn steeds belangrijker

Dierenwelzijn wordt de laatste jaren steeds belangrijk, maar de financiën gaan nog niet echt mee, merkt Angelo. Een paar slechte jaren kan de organisatie dan ook niet veroorloven. ‘Daarom willen we het meer systematisch maken met vergoedingen, dat we weten waar we aan toe zijn.’

Wel merkt hij dat de gemeente meer bezig is met dierenwelzijn. ‘Ik merk dat het steeds beter gaat.’ Daarom hoopt hij ook dat partijen die de dierenambulance een warm hart toe dragen groot zullen worden bij de gemeenteraadsverkiezingen.

Vijftig jaar

Volgend jaar bestaat de stichting vijftig jaar en daarmee is het de oudste dierenambulance van Nederland. Dat de dierenambulance aan de Oosterbeek ook een dierenziekenhuis heeft is uniek, want de meeste dierenambulances brengen gewonde dieren naar speciale opvangcentra. ‘De dieren blijven bij ons in het hospitaal voor herstel en verzorging. Je ziet het traject van begin tot eind. Je ziet echt waar je het voor doet.’

Af en toe kriebelt het

Doordat Angelo nu vooral bezig is met de bedrijfsvoering mist hij het werk op de ambulance soms wel. ‘Af en toe kriebelt het.’ Hij denkt dan ook dat hij nog wel eens mee gaat rijden. ‘Of dat ik zelf weer een keer rijd. Dat kan ik niet uitsluiten.’