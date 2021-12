Ruim 3.400 nieuwe besmettingen in Den Haag, hoogste aantal positieve tests in Loosduinen (753)

Drie mannen opgepakt voor mishandeling en bedreiging met vuurwapen

Drie verdachten zijn opgepakt voor mogelijke betrokkenheid bij een bedreiging met een vuurwapen en mishandeling aan de Van Ruysbroekstraat afgelopen weekend. Bij de aanhouding aan de Anna Bijnslaan vond de politie een vuurwapen.

Zaterdagavond kreeg de politie rond 21.00 uur een melding over twee personen die waren mishandeld en bedreigd in Moerwijk. De verdachten waren gevlucht, maar werden later aangehouden in de tuin van een woning aan de Anna Bijnslaan. Het gaat om drie mannen van 21, 22 en 25 uit Den Haag. In de tuin ontdekten agenten een vuurwapen.

Getuigen zeggen dat ze schoten hebben gehoord, maar op de locatie zijn geen sporen, zoals hulzen, gevonden. Waarschijnlijk was er sprake van een ruzie in de relationele sfeer.

Een verdachte nog vast

Alleen de 22-jarige Hagenaar zit nog vast. Hij wordt dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. De twee andere verdachten mochten naar huis, de 25-jarige man blijft wel verdachte in de zaak.

Foto: Regio15