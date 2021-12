Ruim 3.400 nieuwe besmettingen in Den Haag, hoogste aantal positieve tests in Loosduinen (753)

Geen verhoging van marktgeld in Den Haag

Er komt geen verhoging van marktgeld voor marktkooplieden in Den Haag. De gemeenteraad stemde afgelopen donderdag in met dat voorstel van SP en ChristenUnie/SGP. Er wordt al lange tijd gesproken om de Haagse Markt te verzelfstandigen, om nu dan het marktgeld te verhogen vond de partijen een ‘slecht signaal’.

Het stadsbestuur had voorgesteld om ‘de huidige marktgeldtarieven en de leges voor de markten voor 2022 met het trendpercentage van 2,3 procent te verhogen’. Mede omdat er een proces loopt om de Haagse Markt te verzelfstandigen omarmde het college het amendement van de SP.

‘Tussen de gemeente en de Haagse Markt loopt al jaren een conflict over de hoogte van die tarieven. Ook zijn er plannen om de markt te verzelfstandigen. Als de gemeente de tarieven nu zou verhogen toont zij zich een onbetrouwbare partner. Het zou het prille vertrouwen tussen markt en gemeente verder onder druk zetten’, vindt SP-fractievoorzitter Lesley Arp.

‘Geen verhoging van marktgeld tot verzelfstandiging rond is’

ChristenUnie/SGP- fractievoorzitter Judith Klokkenburg: ‘De gemeente heeft met de marktkooplieden afgesproken dat nog voor de verkiezingen van maart 2022 de verzelfstandiging rond zou zijn. Die deadline wordt nu niet gehaald. Totdat de verzelfstandiging rond is, mag er wat ons betreft geen verhoging van het marktgeld komen.’

Adempauze

Daarnaast vinden beide partijen dat, met het oog op de coronacrisis, het een ‘erg ongelukkige tijd is om ondernemers op te zadelen met lastenverzwaring’. Arp: ‘Het lijkt ons niet meer dan logisch om de marktkooplieden dit jaar een adempauze te geven, aangezien ze in een onzekere tijd zitten. Zodat we nu vooruit kunnen kijken en samen kunnen bouwen aan de versterking van dit Haagse icoon’.