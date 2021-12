Cameratoezicht tegen zwerfafval bij containers in Laak en Transvaal

Cameratoezicht en afvalvoorlichters moeten er voor zorgen dat het afvalprobleem in Den Haag wordt aangepakt. Dat heeft de gemeente bekendgemaakt. Daarnaast wordt het aantal ORAC-tuintjes uitgebreid. De gemeente probeert van alles te doen om zwerfafval tegen te gaan. De camera’s in Transvaal en Laak worden later deze maand gepresenteerd.

Bijplaatsingen – vuilniszakken die niet in, maar naast de container belanden – zijn al jaren een doorn in het oog van bewoners en de gemeente. In het vorig jaar gepresenteerde Actieplan Schone Stoep draagt de gemeente verschillende interventies aan om dit probleem aan te pakken en die zijn nu geëvalueerd. Een aantal daarvan wordt ook in 2022 ingezet en er komen ook nieuwe acties bij.

Onder andere de inzet van wijkambassadeurs, handhaving buiten kantooruren en communicatie in verschillende talen zijn de acties die succesvol bleken. ‘Het gaat hier vooral om het gedrag van een klein deel van de mensen dat de buitenruimte vervuilt. Daar moeten we vanaf. Die pakken we bijvoorbeeld met de hogere boete en straks met cameratoezicht op locaties in Transvaal en Laak’, zegt wethouder Hilbert Bredemeijer.

Meer afval

Wethouder Liesbeth van Tongeren: ‘Er wordt nu meer afval aangeboden, omdat meer mensen vanuit huis werken. Mensen bestellen ook meer. We werken continu aan het verbeteren van het ophalen van het geproduceerde afval in de stad. Onze stad moet mooi en schoon blijven, daarom ben ik blij dat we ook volgend jaar experimenteren met een vaste dag voor grofvuil en we ook het aantal orac-tuintjes uitbreiden. Want alleen als mensen zich verantwoordelijk voelen voor hun omgeving, kan het gedrag veranderen.’

https://twitter.com/Newsroom070/status/1471836391298551811

LEES OOK: Hondenpoep, afval en weesfietsen: ‘Gemeente doet te weinig om vervuiling te voorkomen’