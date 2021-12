Ruim 3.400 nieuwe besmettingen in Den Haag, hoogste aantal positieve tests in Loosduinen (753)

In Den Haag zijn er in week 49 (6 tot en met 12 december) 3.434 nieuwe besmettingen geregistreerd. Dat aantal ligt lager dan een week eerder, gecorrigeerd was er toen sprake van 3.747 besmettingen. Dat valt op te maken uit het coronadashboard van GGD Haaglanden. Het hoogste aantal besmettingen was in week 49 te vinden in Loosduinen: 753 op de 100.000 personen zijn daar positief getest op corona.

Daarna volgen Scheveningen met 654 besmettingen en in zowel Segbroek als Leidschenveen-Ypenburg werden 647 besmettingen geregistreerd. Haagse Hout kende 631 nieuwe besmettingen, Escamp 584 en Centrum 503. Het laagste aantal nieuwe besmettingen werd geregistreerd in stadsdeel Laak: 484.



Regio Haaglanden

In de regio Haaglanden kwamen er 7.347 nieuwe besmettingen geregistreerd in week 49, een week eerder lag dat aantal op 8.801. Dit aantal omvat inwoners die positief getest zijn, ongeacht de plek waar ze zijn getest.

In de teststraten van GGD Haaglanden zijn er 25.209 tests uitgevoerd, 5.951 daarvan waren positief. Het percentage positieve testen komt daarmee in week 49 uit op 23,6 procent. Dat percentage is vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde van 23,4 procent.

Totaal

In de 49e week van het jaar kwamen er 44 nieuwe ziekenhuisopnames bij in de regio Haaglanden, blijkt uit cijfers van het RIVM. Het totaal aantal geregistreerde besmettingen komt met deze weekcijfers uit op 182.276. Daarbij was er sprake van 3.117 ziekenhuisopnames en zijn er in totaal 1.133 overlijdens geregistreerd.