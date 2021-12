Verkeersregelaars bij ‘horrorpoller’ Escamplaan kost gemeente al 280.000 euro: ‘Gaat nergens over’

‘O, omicron, variant achter de duinen’, is de nieuwe lockdownversie op O, o, Den Haag

Het inzetten van verkeersregelaars bij de poller op de Escamplaan blijkt de gemeente behoorlijk wat geld te hebben gekost. Tot en met week 45 heeft die inzet 280.000 euro gekost. Dat blijkt uit antwoorden op vragen van Hart voor Den Haag/ Groep de Mos. ‘Het is toch ongelofelijk’, reageert Jelle Meinesz. ‘Het gaat nergens over. En het gaat door he? Ze staan er nog.’

Sinds begin juni is de busbaan bij het HagaZiekenhuis verplaatst naar de Escamplaan. Er staan pollers zodat gewone automobilisten er niet door kunnen en alleen hulpdiensten en de bus kunnen doorrijden. Om mensen te waarschuwen voor de veranderde verkeerssituatie werden verkeersregelaars ingezet . Sinds de plaatsing van de ‘horrorpoller’ zijn er dertig botsingen geweest. ‘Wat probeer je er nou mee te bereiken.’

‘Hang een camera op, dan ben je overal vanaf’, bepleit Meinesz opnieuw. Er wordt onderzocht of de Escamplaan een locatie zou kunnen worden waar camerabewaking kan komen. ‘Het inzetten van een dergelijke camera is geen sinecure. Voldaan dient te worden aan technische, juridische en proceseisen die het Openbaar Ministerie in haar landelijke beleidskader stelt. De formele besluitvorming ligt vervolgens bij de lokale driehoek’, zegt het stadsbestuur daarover.

