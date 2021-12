Vrijwilligers boekhandel Colette brengen kerstpakketten naar verzorgingshuizen

‘Het is mooi om iets voor elkaar te doen in deze vreemde tijd’. Daarom maakt boekwinkel Colette in de Reinkenstraat kerstpakketten voor verpleeghuizen. ‘Met boeken waar je een beetje in kan wegdromen’, vertelt Linda Vermeulen van Colette in Bob Staat Op.

Een groep buurtbewoners heeft de antieke boekhandel dit jaar gered en werken er nu vrijwillig zodat de winkel open blijft. Ze wilden graag wat doen voor mensen tijdens de feestdagen. ‘Het is een eenzame tijd, mensen zien familie en vrienden minder.’

En wat kan een boekhandel nou beter doen dan pakketten met boeken maken. ‘We hebben heel veel boeken. En we kennen de weg in de winkel, weten waar de mooie pareltjes liggen.’ Deze week brengen de vrijwilligers de tien kerstpakketten rond bij verpleeghuizen in de buurt in Duinoord, in Loosduinen, langs de Laan van Meerdervoort en op Scheveningen. En er gaat een boekenpakket naar een basisschool.

Colette gered door buurtbewoners

Afgelopen zomer begonnen buurtbewoners een crowdfundingscampagne om het antiquariaat te behouden voor de Reinkenstraat. Met het ingezamelde geld wilden ze de winkel van Jogchum de Vries voortzetten omdat hij met pensioen ging.

Een van hen is Linda Vermeulen. ‘Het is een hele bijzondere plek. Sommigen noemen het een museum, een attractie of een kunstwerk. Als je naar binnenkijkt weet je niet wat je ziet. Er zijn bergen van boeken, dus je moet ook heel voorzichtig zijn dat er niks omvalt.’