World Forum wordt XL-locatie om duizenden boosterprikken per dag te kunnen zetten

Voor eind januari moeten alle 18-plussers een boostervaccinatie kunnen halen. Dat is een belofte die werd gedaan door demissionair minister Hugo de Jonge (CDA). Om dat mogelijk te maken komt er in het World Forum vanaf woensdag een ‘XL-locatie’ om te vaccineren. ‘Daar wil de GGD dertien priklijnen opzetten’, vertelt wethouder Kavita Parbhudayal (VVD) in Bob Staat Op. Er moeten ’30 tot 40 prikken per uur’ worden gezet. ‘Per dag moeten dat 6.000 prikken zijn.’

De gemeente heeft ambtenaren gevraagd om te helpen bij de operatie. ‘Zodat GGD-personeel en mensen die zich bezig houden met prikken zich bezig kunnen houden met het vaccineren.’ In de negen gemeenten van Haaglanden moeten 70.000 prikken per week worden gezet. De wethouder heeft er vertrouwen in dat de mega-operatie zal slagen. ‘Alles is er op gezet dat eind januari de 18-plussers de mogelijkheid hebben gekregen om zich te laten prikken.’

‘Ik hoop van ganser harte dat iedereen komt’, vervolgt Parbhudayal. ‘Maar we hebben in Den Haag gezien dat voor de eerste en tweede prik de vaccinatiegraad laag is. Het lag laag, het is nog steeds laag ten opzichte van het landelijk gemiddelde.’

‘Fijnmazig vaccineren’

In die wijken is men in september begonnen met ‘fijnmazig vaccineren’, dat kan door bij een locatie langs te gaan om dan zonder afspraak een prik te laten zetten. Dat wordt onder meer gedaan met de mobiele prikbus, op het stadhuis, in buurthuizen en op scholen. Tijdelijk zal dat nu wat minder vaak gebeuren. ‘Voor een deel gaan we daar een beetje afschalen, want het GGD-personeel is nodig voor de boosterprikken. Maar ik begreep ook dat er een aantal huisartsen in die wijken zijn die priklocaties willen adopteren.’