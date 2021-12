Eerste camera geplaatst bij afvalcontainer Transvaal: ‘We willen het afvalprobleem aanpakken’

In de strijd tegen illegale bijplaatsingen van afval bij ondergrondse afvalcontainers (ORAC’s) zet de gemeente, als proef, camerabewaking in. Ze komen te staan op plekken waar het afgelopen half jaar veel afval werd gedumpt. Maandagmiddag werd de eerste camera onthuld op het Kaapseplein in Transvaal. Wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA) is blij dat dit middel nu ingezet kan worden. ‘We willen het graag doen, want we willen het afvalprobleem aanpakken.’

Dat er een camera hangt moet snel duidelijk zijn: er hangt een flink bord met de tekst ‘U wordt gefilmd’. Daaronder, op ooghoogte, is een bord te vinden met een uitleg waarom de camera er staat: ‘We letten op of iedereen afval in de container gooit’. De camera’s moeten onder meer een afschrikwekkend effect hebben. ‘Mensen zullen echt gaan zien dat ze afval in de container moeten stoppen en niet ernaast. En we kunnen ook zien, op de beelden die we uit kunnen lezen, wie dat heeft gedaan en dan kunnen we handhavend optreden’, zegt Bredemeijer.

Beelden van een illegale bijplaatsing worden automatisch geregistreerd en opgeslagen. ‘Dat kun je heel simpel even terugkijken’, vertelt de wethouder. ‘Ik denk dat je niet moet denken dat we hiermee nu alle bijplaatsingen op deze plek kunnen voorkomen. Dat is het eerlijke verhaal. Maar de pakkans wordt wel wat groter.’ Daarnaast zijn er meertalige flyers verspreid om mensen te wijzen op het op een juiste manier aanbieden van het afval.

Wethouder Hilbert Bredemeijer in Transvaal

‘We hopen dat het gaat helpen’

Tahsin Çetinkaya, fractievoorzitter van Islam Democraten, is blij met de camera’s bij de ORAC’s. ‘Het schrikt mensen af. En mogelijk leidt het ook tot boetes.’ Hij hoopt dat het middel werkt in strijd tegen het afval naast de bak.

Normaal gesproken liggen er stapels vuil en grofvuil rond de bakken, zo weet Çetinkaya. ‘Meestal is het zo dat mensen het makkelijk vinden om het ernaast te plaatsen, met de hoop dat het opgehaald wordt. Met het plaatsen van de camera’s op de hotspots hopen we dat Transvaal wat schoner wordt. We hopen dat het gaat helpen.’

Vijf camera’s voor twintig hotspots

Het toezicht met camera’s is onderdeel van het vorig jaar gepresenteerde Actieplan Schone Stoep. In zowel Laak als Transvaal zijn tien locaties aangewezen waar, tijdelijk, een camera op gericht zal zijn. Een vijftal camera’s, drie echte en twee dummy’s, zal op roulerende basis op een van de locaties staan.

De camera’s staan altijd aan. Enkel beelden van illegale bijplaatsingen zullen enige tijd bewaard blijven, zo weet Bredemeijer te vertellen. Die beelden kunnen door een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) worden bekeken zodat er vervolgstappen kunnen worden genomen waar nodig. De gemeente zegt zich met de proef met cameratoezicht te houden aan de regels voor de bescherming van politiegegevens.

Proef van een half jaar

De proef met camera’s bij de containers duurt een half jaar, de resultaten ervan worden aan het einde van 2022 verwacht. ‘Dan gaan we kijken of het effect heeft gehad.’ Vervolgens wordt bepaald of er vaker cameratoezicht zal worden ingezet.

Hoewel de wethouder hoopvol is dat de camera’s helpen in bestrijding van zwerfafval lijkt het niet dé oplossing te zijn. ‘Ik vrees dat we het afvalprobleem niet onder controle krijgen als we het échte grote probleem wat daarom ligt niet wegnemen. Dat is overbewoning, illegale bewoning, bewoning van arbeidsmigranten op soms onmenselijke manieren’, vertelt Bredemeijer aan Den Haag FM.

‘Al dat soort grote, maatschappelijke problemen. Daar is afval een uiting van. Ik vind dat we het grote maatschappelijke vraagstuk echt aan moeten pakken. En de uiting, het afval, ook. Maar dat is niet los van elkaar te zien.’

Hotspots Laak en Transvaal

In Laak kunnen de camera’s komen te staan op de volgende locaties: Pasteurplein, Wenckebachstraat, Ingenhouszstraat, Pasteurstraat, Eliasstraat, Eliasplein, Minckelerstraat, Jan van der Heijdenstraat en Lorentzplein.

Voor Transvaal zijn de volgende plekken aangewezen: Cilliersstraat, Kaapstraat, Kaapseplein, Saenredamstraat, Springfonteinstraat, Marktweg, Groenteweg, Honthorststraat, Steijnlaan en Herman Costerstraat.

