Gemeente springt bij: deel ondernemers hoeft geen rente over de Tozo uit 2020 te betalen

Haagse ondernemers die met de Tozo een lening hebben afgesloten voor bedrijfskapitaal hoeven geen rente te betalen over 2020. Dat heeft de gemeente besloten. Het gaat om 4.425 ondernemers. Daarmee scheldt de gemeente in totaal zo’n 270.000 euro kwijt.

Onlangs maakte het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid al bekend dat er over dit jaar geen rente betaald hoeft te worden, maar het ministerie wilde niet de lasten van vorig jaar kwijtschelden. Daarom gaat de gemeente Den Haag dat alsnog doen.

‘Veel ondernemers en zelfstandigen hebben het tijdens de pandemie zwaar te verduren. De financiële nood is hoog. De gemeente Den Haag wil hen op deze wijze graag tegemoetkomen’, zegt wethouder Arjen Kapteijns (Sociale Zaken en Werk).

44 miljoen

Tijdens de coronacrisis zijn in Den Haag 5.100 bedrijfskredieten toegekend met een totaalwaarde van 44 miljoen euro. Vanaf 1 januari begint de wettelijke aflossing. Ondernemers mogen er 60 maanden over doen. De rente op Tozo-bedrijfskrediet is twee procent per jaar, aldus de gemeente.

