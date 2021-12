Kim Schofaerts neemt afscheid als voorzitter MKB Den Haag

MKB Den Haag heeft vanaf 1 januari 2022 een nieuwe voorzitter. Kim Schofaerts stapt na acht jaar voorzitterschap op. Middels een videoboodschap neemt ze nu afscheid van haar functie. Schofaerts wordt in het nieuwe jaar opgevolgd door Pieter Scholten.

‘Het zijn acht mooie jaren geweest waar ik met veel plezier en gepaste trots op terugkijk’, zegt Schofaerts. In de video kijkt ze met trots terug op de resultaten van de afgelopen jaren. Daarin memoreert ze dat ondernemers de organisatie weten te vinden. ‘Jullie vertellen ons waar je tegenaan loopt en wat nodig is in de stad. En daar zijn we heel blij mee, want dat maakt dat we waarde kunnen toevoegen voor onze leden.’

Daarnaast is er de afgelopen jaren meer geïnvesteerd in de samenwerking met de gemeente Den Haag. ‘Zo is er nu een fysiek en digitaal ondernemersportaal.’ Ook het lokaal aanbesteden is een belangrijk aandachtspunt geworden, zo zegt ze: ‘Dit vergroot de kansen voor ondernemers om in Den Haag opdrachten van de gemeente van de gemeente te verwerven’. Daarnaast stelt ze dat de banden met MKB Nederland en andere afdelingen beter verankerd zijn.

Herstel na corona

Ook is er aandacht voor de coronapandemie waardoor veel ondernemers worden getroffen door maatregelen. ‘Iedereen, en ook jullie, werd gedwongen om op een andere manier te ondernemen en om snel veranderingen door te voeren’, zo zegt ze. ‘En we zijn er nog niet. Daarom blijft de coronacrisis en het herstel van de lokale economie hoog op de agenda staan. Weet dat we jullie blijven steunen.’

Na twee termijnen als voorzitter, samen goed voor acht jaar voorzitterschap, vertrekt ze nu van die positie. Pieter Scholten is haar opvolger, ‘een ondernemer in hart en nieren’. ‘Ik heb er alle vertrouwen in dat hij samen met het team het ondernemersklimaat in Den Haag verder zal versterken.’

Kim Schofaerts is komende zaterdag tussen 11.00 en 12.00 uur te gast in Spuigasten op Den Haag FM