Met nieuwe nachttrein in een keer van Den Haag HS naar Berlijn en Praag

Een trip maken naar Berlijn en Praag moet in het nieuwe jaar met de trein gemaakt kunnen worden vanuit Den Haag. Station Den Haag HS zal drie dagen per week aangedaan worden door de nachttrein ‘European Sleeper’, maar wel alleen voor de heenreis. In de zomer van 2022 moeten de eerste ritten gemaakt gaan worden.

Verkeerswethouder Robert van Asten (D66) is enthousiast. ‘Lekker met de trein Europa door. Óók vanaf Den Haag Hollands Spoor!’, schrijft hij op Twitter nu de dienstregeling bekend is gemaakt .

De trein zal op maandag, woensdag en vrijdag het Haagse station aan doen. Op de route naar Praag gaat de nachttrein via Amsterdam Centraal, Hannover en Dresden. De planning is dat de trein om 21.42 uur vertrekt vanuit Den Haag om de volgende ochtend om 10.24 uur aan te komen in Praag. De terugreis is op zondag, dinsdag en donderdag. Op die dagen stopt de trein niet op HS, zo valt op te maken uit de dienstregeling.

Sinds oktober rijdt er ook een nachttrein van GreenCityTrip naar zes Europese steden .