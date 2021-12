Online feest: HagaZiekenhuis viert vijftigjarig bestaan

Het is vandaag precies vijftig jaar geleden dat de eerste patiënten werden opgenomen in wat nu het HagaZiekenhuis is. Het ziekenhuis viert haar verjaardag door online een aantal mijlpalen te delen, zoals het koninklijk bezoek en de verhuizing die geen verhuizing was.

Op 14 juni 1967 ging de eerste schep de grond in voor de bouw van het gemeenteziekenhuis aan de Leyweg en ruim vier jaar later werd het ziekenhuis in gebruik genomen. Er was plek voor 750 bedden in Ziekenhuis Leyenburg. Bijna een half jaar later werd het gebouw officieel geopend door toenmalig koningin Juliana.

Van Leyenburg naar Haga: ons ziekenhuis is 50 jaar! Het is 21 december en dat betekent dat ons ziekenhuis op deze locatie 50 jaar bestaat. Een mooi moment om eens terug te kijken, op https://t.co/rVfidtCjGt delen we een aantal bijzondere mijlpalen. pic.twitter.com/mmiRD6nSCR — HagaZiekenhuis (@HagaZiekenhuis) December 21, 2021



HagaZiekenhuis

Na een privatisering van het ziekenhuis in 1996 volgt zes jaar later nieuwbouw op de plaats van de voormalige polikliniek bij de hoofdingang. In 2004 gaat Ziekenhuis Leyenburg samen met het Juliana Kinderziekenhuis en Rode Kruis Ziekenhuis en wordt de naam verandert naar HagaZiekenhuis.

Ook vier september 2012 is een belangrijke datum, dan opent het Haga Spoedplein haar deuren, de Spoedeisende Hulp, de huisartsenpost en SpoedApotheek komen dan samen onder een dak. Een klein jaar later wordt het ziekenhuis ook bereikbaar voor helikopters als het helikopterdek officieel in gebruik wordt genomen.

Juliana Kinderziekenhuis

Met de opening van het nieuwe Juliana Kinderziekenhuis volgt er opnieuw koninklijk bezoek: koningin Máxima. Ze werd bij haar bezoek toegezongen door zo’n 150 kinderen. Samen met twee patiëntjes plaatst ze op 12 juni 2015 de laatste steen in de vuurtoren, het symbool van het Juliana Kinderziekenhuis.

Nieuw adres zonder verhuizing

In 2016 verandert het adres van het ziekenhuis. Na jaren te hebben gezeten aan de Leyweg 275 verandert dat naar het Els Borst-Eilersplein 275. Het betreft geen verhuizing, maar slechts een verandering van naam. En nu, op 21 december 2021 bestaat het ziekenhuis 50 jaar: ‘Het HagaZiekenhuis is nog steeds volop in beweging en kijkt uit naar de toekomst’.