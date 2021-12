The Ocean Race komt in juni aan in Scheveningse haven

Rap battles en een late night show voor jongeren, online festival Den Haag Inside Out keert terug

Speciaal voor jongeren wordt er deze winter opnieuw een online programma georganiseerd tijdens de kerstvakantie. Onder de noemer ‘Winterprogramma Den Haag Inside Out’ worden in de laatste dagen van 2021 verschillende activiteiten georganiseerd, er zijn rap battles, er wordt gekookt met Cl!ck en er is een late night show van PIP Den Haag.

Het online programma voor jongeren van 16 tot 27 jaar wordt georganiseerd omdat er opnieuw een lockdown is afgekondigd gedurende de feestdagen in december. ‘De beperkende maatregelen door corona hakken er flink in, vooral voor jongeren’, zo schrijft men. Daarom is er voor het tweede jaar op rij voor gekozen om online activiteiten aan te bieden.