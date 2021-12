Tellend het jaar uit: Sea Life telt vissen ‘die er allemaal hetzelfde uitzien’

Het is elk jaar weer een hele klus: het tellen van alle dieren in Sea Life Scheveningen. ‘Zeker met die grote groepen vissen die er allemaal hetzelfde uitzien’, zegt verzorger Sander. En nu moeten de medewerkers het ook nog alleen doen. Vanwege de lockdown mogen basisschoolleerlingen niet komen helpen.

Normaal gesproken helpen kinderen mee met tellen. Het getal dat dan het meest genoemd wordt, klopt dan wel ongeveer, legt Sander uit in Bob Staat Op. Want precies het aantal vissen tellen is lastig.

Naast het feit dat ze veel op elkaar lijken, willen ze zich nog wel eens verstoppen in hoekjes en gaatjes. Gelukkig kan het personeel de smartphone gebruiken. ‘Nu kan je makkelijk snel een foto maken, dan staan ze stil en kan je ze rustig tellen. Het is een kwestie van gaan zitten en tellen.’

Hap, vis weg

Meestal zitten er zo’n 1500 dieren in het hele aquarium. Ondanks dat ze dat weten is het volgens Sander toch belangrijk om te tellen. ‘Zodat we weten dat er geen vissen actief verdwijnen. Als we er vijf of tien missen moeten we ons zorgen maken. Is er een probleem met het aquarium? Is er een gat achter de schermen waar ze zich verstoppen? Of is er iets mis met de groep?

Het komt wel eens voor dat een vis opgegeten wordt. ‘We hebben ook wat grote roofdieren. Die krijgen elke dag te eten en zullen niet actief vissen eten. Maar als ze een dode vis op de bodem zien liggen, hap!’

Sea Life gesloten

De medewerkers van Sea Life gaan tot 31 december meerdere dagen tellen. Daarna maken ze de balans op. Vanwege de lockdown mag niemand zich aanmelden om te komen helpen. ‘We zijn helaas gesloten.’ Daarbij wil Sea Life het personeel beschermen. ‘De dierenverzorgers moeten iedere dag de dieren eten geven, we kunnen geen risico lopen dat zij het virus oppikken.’

Foto ter illustratie: Unsplash