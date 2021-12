The Ocean Race komt in juni aan in Scheveningse haven

The Hague Royals krijgt flink pak slaag van Apollo Amsterdam

Tijdens de seizoensopener konden The Hague Royals en Apollo Amsterdam de basket nauwelijks vinden in de hoofdstad, dit keer was het anders in de Sportcampus Zuiderpark. Met name Apollo Amsterdam wist wel raad met de totale off-day van The Hague Royals: 70-103.

‘Te groot voor een servet en te klein voor een tafellaken’ is een uitdrukking die je makkelijk kan toepassen dit seizoen op The Hague Royals. Werd er afgelopen donderdag nog nipt gewonnen van Lokomotief Rijswijk, zo kregen de Hagenaren in de eigen Sportcampus een flink pak slaag van Apollo Amsterdam.

In de hoofdstad is een 1.98 meter lange forward uit Kameroen neergestreken en dat weten de basketballers van The Hague Royals inmiddels ook. Van Roger Moute A Bidias, zoals de nieuwe Amsterdamse aanwinst heet, zullen de Royals nog wel eens wakker schrikken deze week. Maar liefst 31 punten, 3 blocks en 11 rebounds liet de man uit Kameroen noteren en bezegelde daarmee het lot van The Hague Royals in deze wedstrijd. Waar The Hague Royals in wedstrijden vaak in het eerste bedrijf de tanden nog weleens in een tegenstander willen zetten zo moeizaam verliep deze zondagmiddag voor de Hagenaren. De Amsterdammers speelde een geslepen spelletje met hun full-court press waar coach Samson (en met hem het team) het antwoord volledig schuldig op moest blijven. De Royals wisten zich geen raad met deze speelstijl waar je gedwongen wordt sneller te spelen en de schutters lastig in stelling kan krijgen. De Haagse ploeg kreeg dan ook weinig kansen om hun drietjes af te vuren. Slechts 4 driepunters gleden door de Amsterdamse ring waar de Hagenaren 19 pogingen voor nodig hadden, te weinig. Toen de geel-groenen de kleedkamers op konden zoeken voor de thee was het verschil dan ook al opgelopen naar 20 (30-50).

De tweede helft stond dan ook al direct in het teken van de schade beperken als dan ook de techniek het laat afweten kan je spreken van een totale off-day. Met irritant veel onderbrekingen werd de wedstrijd uitgespeeld en stond er een beschamende 70-103 op het scorebord. Nu de lockdown weer een feit is heeft Bart Bijnsdorp zich wederom aangesloten bij The Hague Royals, wellicht dat dat enig soelaas biedt. Veel tijd hebben de Hagenaren overigens niet om uit te huilen en opnieuw te beginnen want woensdag komt Heroes Den Bosch op visite in het Zuiderpark. Een typisch gevalletje “David tegen Goliat” waarbij Den Bosch de absolute favoriet is voor de titel en nog niet verloren heeft dit seizoen in de BNXT League. De wonderen zijn de wereld nog niet uit maar een wonder is wel hetgeen coach Bert Samson en zijn mannen keihard nodig zullen hebben. De kans is immers groot dat met dit vertoonde spel de Haagse ploeg wederom de sportcampus zal worden uitgeveegd en dit seizoen als een nachtkaars uit zal gaan.

Foto: Frank van Leeuwen / SPORTSNAP.NL