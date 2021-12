The Ocean Race komt in juni aan in Scheveningse haven

De The Ocean Race zal op 11 juni 2023 een stop maken op Scheveningen. Dat blijkt uit het raceschema wat de organisatie bekend heeft gemaakt. De zeilschepen zullen tot en met 15 juni in de haven van Scheveningen te vinden zijn.

De veertiende editie van het grootste watersportevent van de wereld wordt in het begin van het nieuwe jaar afgetrapt. De veertiende editie van het evenement doet naast Den Haag trapt af in Alicante in Spanje en doet vervolgens Kaapverdië, Kaapstad in Zuid-Afrika, het Braziliaanse Itajaí, Newport in de Verenigde Staten, Aarhus in Denemarken, het Duitse Kiel aan. De grote finale zal zijn in Genua, Italië.

De komende editie is de derde keer dat The Ocean Race in Den Haag is. In 2018 was Scheveningen de finishplaats van de hele zeilrace. Tijdens de editie daarvoor was er in de haven een pitstop.

De race stond oorspronkelijk gepland voor 2022, maar eerder werd al bekend dat het zou worden verplaatst . De zeilboten zullen nu van 11 tot en met 15 juni op Scheveningen te zien zijn. Het volledige schema vind je hier .

Foto: Richard Mulder