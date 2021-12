Gemeente springt bij: deel ondernemers hoeft geen rente over de Tozo uit 2020 te betalen

Wonen in een oude garagebox: deze opslagruimtes werden verbouwd tot appartement

Meer in

De straat ziet er beter uit en het is goed tegen het woningtekort: in de Kranestraat zijn onlangs een paar garageboxen omgebouwd tot woningen. Niels van der Wal werkt bij Staedion en bedacht het plan.

Toen Niels door de Kranestraat in het centrum liep dacht hij meteen, ‘dat kan zoveel beter’. In de straat waren allerlei garagedeuren. ‘Die geven een rommelige, gesloten indruk en het voegt niks toe aan het straatbeeld’, zegt Niels in Bob Staat Op.

Staedion was eerst wat sceptisch over het plan. ‘We doen het niet elke dag en willen inzetten op volume. Dit is een klein project.’ Toch wordt het plan uitgevoerd. Inmiddels zijn er zeven woningen gebouwd, waaronder studio’s en tweekamerappartementen met een binnentuin. Het gaat om vier sociale huurwoningen, één middenhuur- en twee vrijesectorwoningen.

Slimme ideeën

Het ombouwen van garageboxen tot woningen vraagt flink wat creativiteit. ‘Voor elke opslagruimte moest een nieuw idee ontwikkeld worden.’ Aan de voorkant zit het woongedeelte, aan de achterkant de slaapkamer. ‘De architect heeft ook slimme ideeën bedacht, zoals een schuifdeur tussen woonkamer en slaapkamer, zodat er veel licht is als de deur open is.’

Volgens Niels verbeteren de woningen de kwaliteit van de straat. Hij ziet dan ook mogelijkheden voor andere wijken, zoals de Stationsbuurt en het Regentessekwartier. ‘En er zijn er in de Kranestraat nog twee die we willen aanpakken.’

Garagestraat

De Kranestraat was van oudsher een garagestraat met meerdere garagebedrijven. Later werden de boxen verhuurd als opslagplaats. ‘Maar de functie als opslag was niet meer passend voor ruimtes op deze centrumlocatie’, aldus Staedion.

Foto’s: Staedion