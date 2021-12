Aantal besmettingen (3.027) in Den Haag daalt voor tweede week op rij, meeste positieve test in Haagse Hout (629)

In week 50 zijn er in onze stad 3.027 nieuwe besmettingen geregistreerd. Dat aantal ligt lager dan een week eerder, gecorrigeerd was er toen sprake van 3.433 besmettingen. Het is de tweede week op rij dat de besmettingscijfers dalen. Dat valt op te maken uit het coronadashboard van GGD Haaglanden. Het hoogste aantal besmettingen was in week 50 te vinden in Haagse Hout: 629 op de 100.000 personen zijn daar positief getest op corona.

Daarna volgt Loosduinen met 616 besmettingen en op Scheveningen gaat het om 601 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners. L:eidschenveen-Ypenburg kende die week 587 besmettingen, gevolgd door Segbroek (564), Escamp (529) en Centrum (472). Het laagste aantal nieuwe besmettingen werd geregistreerd in stadsdeel Laak: 471.



Regio Haaglanden

In de regio Haaglanden kwamen er 6.085 nieuwe besmettingen geregistreerd in week 50, een week eerder lag dat aantal op 7.337. Ook hier is voor de tweede week op rij een afname zichtbaar. Dit aantal omvat inwoners die positief getest zijn, ongeacht de plek waar ze zijn getest.

In de teststraten van GGD Haaglanden zijn er 22.530 tests uitgevoerd, 5.245 daarvan waren positief. Het percentage positieve testen komt daarmee in week 50 uit op 23,3 procent. Dat percentage ligt iets onder het landelijk gemiddelde van 23,9 procent.

Totaal

In de 50e week van het jaar kwamen er 60 nieuwe ziekenhuisopnames bij in de regio Haaglanden, blijkt uit cijfers van het RIVM. Dat is meer dan een week eerder werd geregistreerd. Het totaal aantal geregistreerde besmettingen komt met deze weekcijfers uit op 188.351. Daarbij was er sprake van 3.177 ziekenhuisopnames en zijn er in totaal 1.152 overlijdens geregistreerd.

LEES OOK: World Forum wordt XL-locatie om duizenden boosterprikken per dag te kunnen zetten