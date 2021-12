Speeltuin in Transvaal krijgt in het nieuwe jaar opknapbeurt

Airbnb gaat toeristenbelasting innen en afdragen aan de gemeente

In het nieuwe jaar gaat Airbnb automatisch toeristenbelasting innen en afdragen aan de gemeente Den Haag. Dat is vandaag bekendgemaakt. Den Haag is de vierde stad in Nederland die hier een overeenkomst met het bedrijf heeft gesloten.

De samenwerking tussen het bedrijf en de gemeente moet ervoor zorgen dat het voor verhuurders makkelijker wordt om de toeristenbelasting te betalen. Tegelijkertijd wordt het voor de gemeente makkelijker om de inkomsten te gebruiken.

‘Voor de particuliere verhuurders betekent het een lagere administratieve lastendruk en dat geldt ook voor ons als stad’, stelt wethouder Anne Mulder (VVD). ‘Dus goed nieuws dat we deze overeenkomst met Airbnb hebben gesloten. Zo dragen de toeristen, die zeer welkom zijn in onze stad, financieel bij aan de aantrekkelijkheid van onze stad en onze kust. Daarnaast zorgt de overeenkomst voor een gelijk speelveld met andere commerciële verhuurders.’

‘We willen goede partners zijn voor steden, dus we zijn blij dat we kunnen samenwerken met de gemeente Den Haag om te helpen met de inning en afdracht van toeristenbelasting namens onze hosts’, zegt Pieter Guldemond, Hoofd Beleid voor Airbnb in Noord-Europa.