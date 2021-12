GGD zet duizenden boosterprikken per dag in World Forum

Gemeente wil Den Haag FM ook de komende vijf jaar als stadsomroep

Als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt, blijft Den Haag FM ook de komende jaren de lokale omroep van de stad. Dat heeft het stadsbestuur dinsdag besloten.

Den Haag FM en een nieuwe partij, Omroep Den Haag, waren beide in de race voor de licentie voor de komende vijf jaar. Den Haag FM functioneert al jaren als stadsomroep, maar de nieuwe omroep wil die functie graag overnemen.

In de afgelopen maanden zijn beide partijen met elkaar in gesprek geweest over een mogelijke samenwerking. De partijen moesten die mogelijkheid verkennen omdat de Mediawet dat voorschrijft. Maar de gesprekken, onder leiding van mediator Bert Bakker, hebben niet geleid tot een overeenkomst.

‘Belangen liep te ver uiteen’

‘Het college is van mening dat dit een gemiste kans is’, schrijft mediawethouder Robert van Asten (D66) in zijn brief aan de gemeenteraad, ‘omdat uit de plannen van beide partijen, partijen niet het beste van elkaar hebben benut om gezamenlijk tot een beter programma-aanbod voor de Haagse bevolking te komen. Blijkbaar liepen de belangen van partijen daarvoor te ver uiteen.’

Den Haag FM heeft sinds een kleine twee jaar een koerswijziging gemaakt naar meer online berichtgeving op de website, app en sociale mediakanalen, zoals Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn en Twitter.

Programmering Den Haag FM fors uitgebreid

Vanwege dit besluit is er minder budget beschikbaar voor radio- en tv-uitzendingen. Tijdens de start van de coronaperiode is destijds door de omroep besloten om de nieuwsvoorziening op de radio enigszins op peil te houden, door één radioprogramma van Omroep West ook op Den Haag FM uit te zenden. Het stadsbestuur legt dat anders uit: ‘Hierdoor verloor de lokale omroep soms het eigen gezicht.’

Het college ziet wel dat de Haagse programmering vanuit de bibliotheek aan het Spui inmiddels fors is uitgebreid. Zo is in november gestart met de nieuwe ochtendshow Bob Staat Op, elke werkdag van 7 tot 10 uur. Ook is het programma Haagse Invloeden (over de lokale communicatie- en lobbywereld) aan de programmering toegevoegd. Daarnaast wordt het tv-programma Haaglanden Voetbal sinds dit jaar op het tv-kanaal uitgezonden en is het radioprogramma Sportsignaal dankzij een samenwerking met lokale omroep Midvliet weer op Den Haag FM uitgezonden. De directeur van Den Haag FM heeft aangegeven dat de omroep de belangrijkste nieuwsmaker van Den Haag moet worden. ‘Op deze manier wordt de lokale omroep dus ook de belangrijkste leverancier van lokaal nieuws aan de regionale omroep’, aldus het college.

‘Vraag is of ambitie Omroep Den Haag realistisch is’

De andere partij, Omroep Den Haag, wil vooral meer tv- en radioprogramma’s maken. Maar volgens het college is het maar de vraag of ‘de ambitie realistisch is met het beschikbare budget’. Daarnaast ontbreken er plannen voor een concrete samenwerking met andere omroepen en lokale mediamakers.

Vooral het feit dat er geen samenwerking wordt gezien met Omroep West, de regionale zender, ziet het college als een gemiste kans. ‘De mogelijke samenwerking met de regionale omroep is niet uitgewerkt. Daarbij lijkt Omroep Den Haag enigszins voorbij te gaan aan een vruchtbare samenwerking tussen lokale en regionale omroepen’, schrijft het stadsbestuur.

‘Ontzettend blij’

De dagelijkse leiding van Den Haag FM, Ivar Lingen (journalistiek leider) en Pelle Matla (zakelijk leider), zijn blij met het besluit van het stadsbestuur. ‘We zijn met Den Haag FM van koers veranderd naar meer online berichtgeving en meer zichtbaarheid in de stad dankzij onze radiostudio in de centrale bibliotheek aan het Spui. Onze berichtgeving is journalistieker geworden, waardoor ons nieuws wordt overgenomen door regionale en soms landelijke media. Maar we zijn pas net begonnen, dus er komen nog meer vernieuwingen aan, zoals een nieuwe website en app’, zegt Lingen.

Matla vult aan: ‘De komende 5 jaar kunnen we blijven bouwen aan samenwerkingen met organisaties en partijen in de stad. Dat vind ik fantastisch. Als stadsomroep zijn we er voor alle inwoners van Den Haag, en ik wil er met ons team aan blijven werken dat alle Hagenaars en Hagenezen zich bij ons thuis voelen.’ Ook hoofdredacteur Henk Ruijl van Den Haag FM is ‘ontzettend blij’ met deze stap. ‘Dit betekent dat we onze plannen voor de komende jaren verder gaan uitvoeren. Den Haag FM is nu al niet meer weg te denken en aan ons de taak om nog meer publiek aan ons te binden. We hebben er alle vertrouwen in dat ons dit gaat lukken.’

Definitief besluit

Het besluit van het college wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Begin komend jaar stemt de raad over het voorstel. Als de gemeenteraad dit besluit volgt, stuurt de gemeente vervolgens een brief naar het Commissariaat voor de Media. Het commissariaat geeft vervolgens de licentie voor de komende jaren.

