Geroyeerde DENK-lijsttrekker wil aan verkiezingen meedoen met eigen partij: Haags Belang

De geroyeerde DENK-lijsttrekker, Abdoel Haryouli, richt zijn eigen partij op. De partij Haags Belang wil meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar, zegt Haryouli woensdag tegen Den Haag FM.

Haryouli was tot vorige maand nog actief voor DENK, als voorzitter van het lokale bestuur en beoogd lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen. Maar door een hoog opgelopen ruzie is hij ontslagen en geroyeerd door het partijbestuur. De ruzie is ontstaan nadat het afdelingsbestuur van DENK Den Haag een medewerker van de Tweede Kamerfractie van afluisterpraktijken beschuldigde. Gesprekken die leden hebben gehad met partijleden, kennissen en familieleden zouden zijn opgenomen en Haryouli zou met de opnames zijn gechanteerd, onder meer om hem te dwingen zijn lijsttrekkerschap op te geven.

‘Haags Belang is een lokale partij die zich onder andere vanuit de waarden rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid en sociale cohesie wil inzetten voor de belangen van Hagenaars en Hagenezen’, zegt Haryouli. De nieuwe partij vindt dat er gelijke kansen moeten zijn voor iedereen, onder andere door de welvaart eerlijker over de stad te verdelen. Op het gebied van werk, onderwijs, kunst- en cultuur, duurzaamheid is het idee dat iedereen mee moet kunnen doen.

‘Afstand tussen burger en IJspaleis is levensgroot’

‘De afgelopen jaren hebben we kunnen zien hoe het stadsbestuur weinig of geen aansluiting heeft kunnen vinden op met name kwetsbare groepen mensen in onze stad. Of het nou gaat om corona, de leefbaarheid in kwetsbare wijken, de uitbuiting van arbeidsmigranten of de uitsluiting van mensen met een beperking op de woningmarkt, telkens blijkt dat de afstand tussen de burger en de beleidsmakers op het IJspaleis levensgroot is’, aldus Haryouli.

Momenteel is Haags Belang bezig met het schrijven van het verkiezingsprogramma dat volgende maand zal worden gepresenteerd. Begin februari presenteert de partij de volledige kandidatenlijst. Haags Belang hoopt minimaal drie zetels te behalen.

