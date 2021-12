Grote zorgen over toenemend geweld tegen politie: actieplan in de maak

De politie wordt steeds vaker geconfronteerd met intimiderend en agressief gedrag van demonstranten. Het geweld is een misbruik van het recht op betoging en ondermijnt de rechtsstaat, stelt de Haagse burgemeester Jan van Zanen. Hij noemt dit gedrag ‘volstrekt onaanvaardbaar en verwerpelijk’. Op initiatief van het Haagse politiekorps komt er dan ook een landelijke lijn om met de steeds heftiger worden demonstraties om te gaan. Bovendien gaat de politie meer informatie verzamelen en delen. Zo moeten ‘georganiseerde groepen’ en ‘steeds terugkerende relschoppers’ in beeld worden gebracht en worden geweerd van betogingen. Dat meldt mediapartner Omroep West.

De Haagse burgemeester schetst in een stevige brief aan de gemeenteraad een beeld van de afgelopen grotere demonstraties in de stad. Volgens hem worden de situatie steeds grimmiger. Hij spreekt dan ook mede namens de politie en het Openbaar Ministerie van ‘zorgelijke ontwikkelingen’. Volgens hen is er de afgelopen jaren sprake van een trend waarbij tijdens demonstraties de deelnemers uit zijn op een confrontatie met de politie en zich daarop zelfs voorbereiden. De laatste maanden neemt die trend alleen maar toe, aldus Van Zanen.

Niet alleen neemt het directe geweld tegen agenten toe, volgens de burgemeester is ook sprake van een andere trend: ‘doxing’. Demonstranten proberen daarbij doelbewust foto’s, video’s en privégegevens van agenten te verzamelen en te verspreiden.

Fors geweld tegen agenten

Als voorbeeld van ontwikkelingen noemt Van Zanen de confrontatie in Transvaal van 31 oktober tussen de politie en een ongeveer vijftig mensen. Wat zich daarbij precies heeft afgespeeld, wordt nog onderzocht. Inclusief de vraag of een agent misschien strafbare feiten heeft begaan.

Wel is volgens de burgemeester nu al duidelijk dat er mensen uit andere steden aanwezig waren op het Joubertplantsoen. En dat ze beschermende kleding droegen, spullen bij zich hadden die als ‘slagwapen’ konden worden gebruikt en zwaar vuurwerk in bezit hadden. ‘Deze groep heeft, nogmaals zonder enige aanleiding, fors geweld gebruikt tegen de aanwezige politiemensen’, aldus de burgemeester.

Intimidatie

Ook tijdens de demonstratie tegen de coronamaatregelen op 7 november in het centrum van Den Haag, was volgens Van Zanen een voorbeeld van ‘deze zorgelijke ontwikkeling’. Onder de demonstranten bevond zich een zogenaamde Defend-groep van ongeveer veertig mensen. Ook sommige van deze personen waren gehuld in beschermende kleding en hadden waar illegaal vuurwerk bij zich. Van Zanen: ‘Zij vertoonden agressief en intimiderend gedrag in de richting van de politie.’

Verder ziet de burgemeester ook tijdens de demonstraties op de dagen dat er persconferenties van het kabinet zijn over de coronamaatregelen dat ‘agressieve actievoerders’ naar Den Haag komen met als doel om die bijeenkomst te verstoren en de confrontatie met de politie te zoeken. Bovendien noemt Van Zanen de ongeregeldheden in de Schilderswijk op 20 november. Ook hier leek het belangrijkste doel: geweld tegen de politie.

Landelijk patroon

Dit soort confrontaties passen volgens hem in een landelijk patroon ‘waarbij mensen eenvoudig zijn op te ruien en zijn te mobiliseren om te gaan rellen’. Ze zijn, denkt de burgemeester een ‘uiting van een toenemende maatschappelijke onrust, verharding in de samenleving en verdere polarisatie’.

Het leidt er wel toe dat politiemensen voortdurend moeten werken onder hoge druk en dat is ‘niet oneindig houdbaar’. Vandaar dat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, samen met gemeenten, Openbaar Ministerie en politie een plan gaan maken om te komen tot een kentering. Van Zanen: ‘Hoewel het een lange adem zal vergen, is het in het belang van ons allemaal om perspectief te bieden en het gebruik van geweld in te dammen.’

