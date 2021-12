Aantal besmettingen (3.027) in Den Haag daalt voor tweede week op rij, meeste positieve test in Haagse Hout (629)

Haagse oliebollenbakker maakt sinaasappel-limoncello-bol

De laatste maand van het jaar staat door de feestdagen veelal in het teken van eten en natuurlijk horen daar, rond de jaarwisseling, ook de oliebollen bij. Oliebollenexpert Tom Commers was te gast bij Haags Bakkie om te praten over de nieuwe smaak die zijn oliebol heeft. ‘Wij maken sinds een paar jaar zelf limoncello van sinaasappel en toen dachten we “misschien dat we daar wat mee kunnen in een bol” en daar is de sinaasappel-limoncello-bol uitgekomen.’

Het maken van de bollen is een passie voor de mede-eigenaar van Beachclub Indigo. ‘Vooral mijn eigen bollen’, zo zegt hij in Haags Bakkie. ‘Het is leuk om iets nieuws te doen. Je moet als bedrijf iets eigenaardigs doen.’ Na een bol met karamel-zeezout bedacht hij dit jaar een sinaasappel-limoncello-bol. De voorproevers van Den Haag FM waren met een acht en een negen lovend over de smaak.

Naast de gewone oliebol en die met krenten is er ook een speciale variant voor vegans. De oliebollen van de Oliebollenexpert zijn maar een paar dagen per jaar beschikbaar. ‘We bezorgen vier dagen, op 23 & 24 en 30 en 31 december.’