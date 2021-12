Kerstengel Mayura geeft arme gezinnen een fijne kerst met tas vol eten

Al zes jaar wordt de huiskamer van Mayura Thawornpradit de weken voor kerst overgenomen door tassen vol producten voor het kerstdiner. Met hulp van donaties bezorgd ze arme families fijne feestdagen. ‘Ik ben echt trots op gezinnen die we blij kunnen maken’, vertelt Mayura uit Moerwijk.

Mayura is een heuse kerstengel. Al jaren zet ze zich in voor gezinnen die het minder hebben. Ze begon met de kerstpakketten omdat ze het verschrikkelijk vond dat sommigen geen kerst kunnen vieren. Gezinnen komen via via bij Mayura terecht. Ik zeg altijd: kijk goed naar mensen die het écht nodig hebben, die helemaal niks hebben.’

Het begon zes jaar geleden toen ze besloot in haar eigen keukenkastje te kijken wat ze kon missen. ‘Ik heb altijd wel wat over en andere mensen ook, dat kunnen we best doneren met z’n allen’, vertelt ze in Bob Staat Op.

Van twee tot 150 euro

Dit jaar is de actie helemaal ontploft. ‘We hebben zoveel donaties gekregen, van twee euro tot 150 euro. Dit jaar zijn de tassen zó goed gevuld, dankzij alle donateurs.’ Donaties komen van vrienden, familie, mensen uit de buurt maar ook van bijvoorbeeld evenementenbedrijven, legt Mayura uit.

In totaal heeft ze dit jaar 26 pakketten gemaakt om gezinnen blij te maken. En de tassen zijn goed gevuld: ‘Ontbijt, lunch, twee dagen diner, snacks, drinken, ijs. Alles er op en er aan.’

Loterij

Als een heuse Gaston Starreveld bezorgt ze aankomende vrijdag de pakketten. ‘Het is alsof we voor de Postcodeloterij op pad gaan om de winnaars bekend te maken, zo’n gevoel heb ik.’ De gezinnen bij wie ze aanbelt reageren verrast. ‘Ze schrikken altijd, heb ik dat echt verdiend?’ Mayura vindt van wel.

Hoe ze aan dat grote hart komt? ‘Wie goed doet, goed ontmoet. Mocht ik het op een dag zelf nodig hebben zou een ander mij ook helpen’, zegt ze. Mensen kunnen eigenlijk altijd bij Mayura terecht. ‘Ik probeer het hele jaar door mijn best te doen. Ze kunnen gewoon bellen: “Mayura, ik heb dit en dat nodig”. Als ik het heb, heb ik het. Zo niet dan ga ik naar de winkel en koop ik het alsnog.’

Mayura is te bereiken via verschillende organisaties in Moerwijk, zoals Moerwijk Coöperatie, Stichting Mooi of Bij Betje.