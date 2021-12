Oud-burgemeester over voormalig ministerie SoZa: ‘Ik heb het nooit een mooi gebouw gevonden’

De oud-burgemeester van Den Haag, Jozias van Aartsen (VVD), windt er geen doekjes om: het voormalige ministerie van Sociale Zaken in Bezuidenhout mag wat hem betreft de sloopkogel krijgen. ‘Ik heb het nooit een mooi gebouw gevonden’, zegt hij in Spuigasten op Den Haag FM.

De discussie over renovatie of sloop van het gebouw speelt al een tijd. Het voormalige ministerie in tegenover station Laan van NOI staat op de nominatie om gesloopt te worden. Het is de bedoeling dat het ministerie plaats maakt voor vier woontorens. Maar in de gemeenteraad klinken ook enkele stemmen om het gebouw niet te slopen, maar te verbouwen. Ook de architect van het gebouw, het Cuypersgenootschap, een erfgoedvereniging, een groep bewoners en oud-wethouder Marnix Norder willen dat het gebouw van de sloophamer wordt gered.

‘Ik weet dat ik de architect vreselijk veel aandoe als ik zeg: ‘Ik heb het nooit echt een mooi gebouw gevonden’ – ook niet van binnen trouwens, toen het een ministerie was’, zegt hij in het radioprogramma. ‘Dus het lijkt me nog a hell of a job om het weer geschikt te maken voor woningbouw.’

‘Geen monumentaal gebouw’

‘Het is niet een monumentaal gebouw in mijn ogen’, legt de oud-burgemeester uit. ‘Er zijn altijd architecten en instellingen die daar anders over zullen denken, dat zal wel.’

Van Aartsen is ‘reuze benieuwd’ wat er uiteindelijk met de plannen gebeurt. ‘Het is natuurlijk wel een belangrijk onderdeel van de plannen die we in mijn tijd ook hadden, van de ontwikkeling van dat gebied rond de Laan van NOI.’

‘Verdorie nog aan toe, we willen toch bouwen?’

Volgens de oud-burgemeester moet het bouwen van woningen het uitgangspunt zijn in de discussie. ‘Als iedereen – terecht – klaagt over het achterblijven van de volkshuisvesting dan moeten de belangen van de volkshuisvesting nu voorgaan.’

Als woningbouw echt prioriteit heeft, dan moet de daad bij het woord worden gevoegd, vindt hij. ‘Ook als een architect, architecten, ‘drukkingsgroepen’ of lobbygroepen roepen: ‘Dit moet nooit gebeuren.’ Verdorie nog aan toe, we willen toch bouwen? Nou, laten we dat dan doen.’

Complex

De Haagse raad moest vorige week na weken discussiëren een knoop doorhakken. Politieke partijen kwamen tijdens het debat met een reeks aan voorstellen voor wijzigingen van of alternatieven voor het plan. Uiteindelijk nam de raad daarbij ook een aantal voorstellen aan die de realisatie van het complex er niet makkelijker op maken.

Zo wil de raad dat de torens niet hoger dan 75 meter worden en dat tenminste dertig procent van de ongeveer 1.200 nieuwe woningen sociale huur moet zijn. ‘Ik begrijp die eisen van de gemeenteraad wel’, aldus Van Aartsen.

