Scheidend voorzitter Kim Schofaerts (MKB Den Haag) in Spuigasten op Eerste Kerstdag

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM is zaterdag voorzitter Kim Schofaerts (MKB Den Haag) te gast. De uitzending op Eerste Kerstdag is de laatste uitzending van Spuigasten van dit jaar.

Schofaerts stopt na acht jaar voorzitterschap als voorvrouw van de belangenorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf. Na twee termijnen als voorzitter, samen goed voor acht jaar voorzitterschap, vertrekt ze nu van die positie. Pieter Scholten is haar opvolger, ‘een ondernemer in hart en nieren’.

‘Het zijn acht mooie jaren geweest waar ik met veel plezier en gepaste trots op terugkijk’, zegt Schofaerts. In een videoboodschap kijkt ze met trots terug op de resultaten van de afgelopen jaren. Daarin memoreert ze dat ondernemers de organisatie weten te vinden. ‘Jullie vertellen ons waar je tegenaan loopt en wat nodig is in de stad. En daar zijn we heel blij mee, want dat maakt dat we waarde kunnen toevoegen voor onze leden.’

Wat heeft Schofaerts in die jaren concreet bereikt? Waar is ze trots op? En wat is er niet gelukt? Welke lessen geeft ze mee aan haar opvolger en aan de Haagse raad? Deze en nog veel meer vragen beantwoordt Schofaerts zaterdag in Spuigasten.

Spuigasten

Spuigasten is een wekelijks actueel politiek radioprogramma van Den Haag FM. Elke zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur ontvangt Ivar Lingen zijn gasten in Studio B. Volg het live op de radio via Den Haag FM, via het tv-kanaal (Ziggo-kanaal 40) of de stream op denhaagfm.nl.

