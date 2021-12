GGD zet duizenden boosterprikken per dag in World Forum

Speeltuin in Transvaal krijgt in het nieuwe jaar opknapbeurt

De speeltoestellen op het Ruth Firstplein in Transvaal worden in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar vervangen. Dat laat het stadsbestuur weten in antwoord op vragen van de Haagse PvdA. ‘YEASS goed nieuws’, reageert raadslid Janneke Holman enthousiast.

YEASS goed nieuws! De speeltuin op het Ruth Firstplein in Transvaal krijgt op korte termijn een schoonmaakbeurt en de speeltoestellen worden vervangen! 💪 Zie hier de antwoorden op mijn vragen aan de wethouder 👉 https://t.co/KIsLjYIAhZ https://t.co/3F87UD4Oyb — Janneke Holman (@JannekeHolman) December 22, 2021



Buurtbewoners rond het plein gaven eerder aan dat ze wilden dat het speeltuintje zou worden opgeknapt. ‘Ik kan mijn kinderen hier niet laten spelen omdat het super gevaarlijk is’, vertelde een ouder eerder aan Den Haag FM . Doordat er jaren geen onderhoud werd gepleegd raakten de speeltoestellen meer vervallen.

Na vragen van de PvdA is er nu goed nieuws voor de gebruikers van de speeltoestellen. Het stadsbestuur onderschrijft nu dat de speeltuin toe is aan een opknapbeurt. ‘De speeltoestellen worden op korte termijn nagelopen en zo nodig opgeknapt en de speeltuin krijgt een schoonmaakbeurt. ‘