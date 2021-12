Spookrijder onder invloed veroorzaakt frontaal ongeluk Hildebrandplein

Meer in

De spookrijder die afgelopen donderdag op het Hildebrandplein frontaal in botsing kwam met een andere personenauto bleek te rijden onder invloed. Dat laat de politie desgevraagd weten. Het ongeluk gebeurde na een politie-achtervolging

De politie zat achter het voertuig aan omdat het bleek te gaan om een gestolen auto. Nadat de bestuurder van de auto een stopteken negeerde, zette de politie de achtervolging in.

Die achtervolging eindigde op het Hildebrandplein vlakbij station Moerwijk. De spookrijder knalde daar frontaal tegen een andere auto aan waarbij de schade aan beide voertuigen aanzienlijk was.

Voorgeleid

De spookrijder werd direct aangehouden voor het overtreden van de wegenverkeerswet, voor een aanrijding met letsel, voor het verlaten van de plek van het ongeval en voor rijden onder invloed. Eerder was hij betrokken geweest bij een zaak in Rotterdam. De verdachte is dinsdag voorgeleid.

Ziekenhuis

Hoe het met het slachtoffer is, de bestuurder van de andere auto, is niet bekend. Na het ongeluk werd het slachtoffer voorzichtig uit de auto gehaald en overgebracht naar een ambulance. Die ambulance reed het slachtoffer vervolgens naar het ziekenhuis.

Frontale botsing Hildebrandplein vlakbij station Moerwijk. Weg in beide richtingen afgesloten pic.twitter.com/8iAi6qrW5R — Lieuwe van Slooten (@Lieuwevs) December 16, 2021

Foto: Lieuwe van Slooten