Studentencomplex Asstraat ontruimd na brand in kelderbox

De bewoners van een studentencomplex aan de Asstraat in Molenwijk hebben woensdagmiddag hun woning moeten verlaten na een brand. De bewoners werden enige tijd opgevangen in een gehalteerde tram. De Rijswijkseweg, tussen de Draaistraat en de Laakkade, was enige tijd afgesloten voor doorgaand verkeer naar het centrum.

Rond kwart voor twee was in de kelderbox van het studentencomplex brand ontstaan, zo meldt de brandweer. Deze was snel onder controle. Het is nog niet bekend wat de oorzaak van de brand is.

Den Haag – In de kelderbox van een studentencomplex in de Asstraat is vanmiddag rond kwart voor twee door nog onbekende oorzaak brand ontstaan. De brand was snel onder controle. Er zijn geen gewonden. https://t.co/LrYPNoLRkM — Brandweer Haaglanden (@Brandweer_HGL) December 22, 2021

Omdat er bij de brand veel rook was vrijgekomen zijn meerdere eenheden ingezet om 45 woonunits te ontruimen. Het pand wordt geventileerd voor de bewoners kunnen terugkeren en er is controle op de aanwezigheid van koolmonoxide. Er zijn geen gewonden gevallen. Rond 16.00 uur werd bekend dat de woningen weer zijn vrijgegeven waardoor bewoners terug naar binnen kunnen.

Topfoto: Regio 15