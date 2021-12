Themastemmen wordt proef bij gemeenteraadsverkiezingen

Een deel van de Hagenaars kan de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar niet alleen stemmen op partij en op kandidaat-raadslid, maar ook op thema. Dat meldt mediapartner Omroep West. Het stadsbestuur start een proef met themastemmen in een aantal wijken. De hele Haagse gemeenteraad heeft een voorstel van Hart voor Den Haag/Groep de Mos hierover aangenomen. Stemmen op onderwerp moet de betrokkenheid van burgers bij de lokale politiek verbeteren.

Themastemmen is onderdeel van het initiatiefvoorstel ‘Gooi die luiken open’ van fractievoorzitter Richard de Mos. Daarin staan verschillende manieren om bewoners beter te betrekken bij het beleid dat op het stadhuis wordt uitgestippeld. Het gaat om het organiseren van burgertoppen en een burgerjury die het beleid moet beoordelen, tot het opstellen van een burgerbegroting. En dus het stemmen op onderwerp.

‘Bij de komende verkiezingen in maart volgend jaar komt op de gemeentelijke website een lijst te staan met onderwerpen waaruit bewoners uit een aantal wijken kunnen kiezen’, legt De Mos uit. ‘Het gaat om thema’s als zwerfafval of verkeersoverlast. Als dit wordt ingevuld, dan weet je als stadsbestuur waar je je druk over moet maken en welke thema’s je na 16 maart als eerste moet oppakken.’

Verwachtingen

De Mos verwacht niet dat burgers teleurgesteld zullen raken als de politiek bepaalde verwachtingen rond het themastemmen niet waar kan maken. ‘Maar je moet wel aan de voorkant duidelijk maken hoe je met verwachtingen om gaat’, zegt hij. ‘Wij beloven dat wij echt met die thema’s aan de slag gaan, zodat mensen niet voor niets naar de stembus gaan. En in het initiatiefvoorstel staan meerdere handvatten om teleurstelling te voorkomen, zoals een burgerbesluit. We hebben afgesproken om elke burgertop af te sluiten met een bindend burgerbesluit.’

Het aangenomen initiatiefvoorstel van De Mos sluit volgens hem aan bij de ombudspolitiek die zijn partij bedrijft. Zelf omschrijft hij het als politiek die voorbij gaat aan het links-rechts denken en vanuit de wijk wordt gevoerd.

Kersthuis

Het Groep de Mos-kersthuis dat vorige week aan het Noordeinde is geopend, is daar een voorbeeld van, vindt hij. Het is een pop-up kersthuis met grote banners aan de muren met daarop standpunten van de partij, folders op tafels en een kerstwensboom.

Ook is het een inzamelpunt voor voedselpakketten die binnenkort worden uitgedeeld. ‘Mensen kunnen hier langskomen om hun ideeën over de stad aan ons kenbaar te maken en kennis met onze partijleden te maken’, zegt De Mos.

Maar corona gooit voor het politieke kersthuis van De Mos roet in het eten. Omdat Nederland sinds dit weekend weer in lockdown is, moet ook het kersthuis dicht. ‘Ik heb aan de burgemeester gevraagd of wij open mogen blijven, maar dat is niet mogelijk’, zegt De Mos.

‘Uit solidariteit met de winkeliers gaan wij dus dicht.’ De Mos hoopt later in de campagne op meer plekken in de stad pop-up winkels te openen. ‘Hier gaat het jammer genoeg op slot, maar wij zijn de hele campagne op straat te vinden.’