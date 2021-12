Wie helpt Eric van zijn kerstvoorraad af? ‘Kerstballen, lichtjes, we hebben alles’

Kerstballen, lichtjes en nog meer kerstballen. Eric van Leeuwen, van Kerstwinkel Leidschenveen, moet er van af. Vanwege de lockdown moest de winkel die net open was, weer dicht. Eric heeft de winkel nog maar net, hij kocht hem in een opwelling.

Eric is hovenier en verkoopt sinds zeven jaar kerstbomen op het plein van winkelcentrum Leidschenveen. ‘Het eerste jaar hadden we 15 euro verdiend. Maar alles was betaald dus we gingen ermee door’, vertelt Eric in Bob Staat Op.

Als kerstboomverkoper wilden Eric en zijn compagnon graag een speciale kerstboomboor, om een gat in de stam te maken. Eric is iemand die overal handel in ziet. Dus toen er een kerk gesloopt ging worden zei zijn vader dat die kerkbankjes geld opleveren. De kerk werd leeggehaald, de bankjes verkocht. Nadat hetzelfde gebeurde bij een andere kerk, had Eric een mooi spaarpotje voor de kerstboomboor.

Winkel kopen?

Tijdens het aanschaffen van de boor zei de winkeleigenaar gekscherend ‘willen jullie niet de hele inboedel kopen? Voor de helft van de prijs mag je hem hebben.’ Eric en zijn zakenpartner lopen een rondje door de zaak en zeggen spontaan ja. Toen waren ze afgelopen januari ineens eigenaar van een kerstwinkel.

De inboedel bleek gigantisch. De mannen hadden ruim vrachtwagens vol kerstspullen gekocht. In augustus werd de winkel ingericht zodat ze elke zaterdag open konden. ‘We waren enkele weken geleden voor het eerst op zaterdag open.’

Opkoper gezocht

Aangezien de kerstboomverkoop er nu wel op zit, hoopte Eric nog dingen zoals kerststukjes en andere versiering te verkopen. Maar door de lockdown is de winkel alweer dicht. Nu wil Eric van alle kerstspullen af. ‘Er is nog een vrachtwagen vol kerstspullen over. We zoeken nu een opkoper, dus als iemand interesse heeft? We hebben álles.’

De kerstspullen bewaren tot volgend jaar heeft volgens Eric niet zoveel zin. ‘We weten niet of het pand dat we huren volgend jaar nog beschikbaar is. Het makkelijkst is om dan overal van af te zijn.’