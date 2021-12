Speeltuin in Transvaal krijgt in het nieuwe jaar opknapbeurt

GGD zet duizenden boosterprikken per dag in World Forum

Het World Forum is woensdagochtend geopend als XL-priklocatie voor het zetten van de boosterprik. Met de nieuwe locatie telt onze regio zeven vaccinatielocaties waar duizenden prikken per dag worden gezet. In het World Forum gaat het om 4.500 prikken per dag die er gezet gaan worden, al kan dat aantal de komende dagen nog groter worden.

Burgemeester Jan van Zanen was een van de eerste personen die daar zijn prik kwam halen. ‘Ik heb er wel naar uitgekeken’, zo reageert hij op Den Haag FM. De boosterprik kwam voor Van Zanen redelijk snel. ‘Ik ben van ’61, dus ik moest even wachten.’ Het is de ambitie van demissionair minister Hugo de Jonge (CDA) dat voor eind januari alle 18-plussers die dat willen een boostervaccinatie kunnen halen.

‘Ik denk dat het heel belangrijk is dat iedereen die boostervaccinatie zo snel mogelijk krijgt. Want de taxaties zijn dat het helpt. Het helpt tegen het virus en tegen het nieuwe omikron. En hoe sneller Nederland een booster heeft gehad, hoe beter het is’, zei hij in Bob Staat Op.

https://twitter.com/ggdhaaglanden/status/1473616218103951360

