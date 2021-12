Ypenburgse ondernemers delen kerstpakketten uit voor degene die het moeilijk hebben: ‘Word er emotioneel van’

Grote zorgen over toenemend geweld tegen politie: actieplan in de maak

Het is bijna kerst en voor veel mensen betekent dat lekker veel eten. Maar niet iedereen kan zichzelf verwennen. Daarom deelden ondernemers uit Ypenburg woensdagmiddag kerstpakketten uit voor mensen die het lastig hebben. ‘Iedereen moet gewoon een goede kerst hebben’, zegt Raymond Weening van restaurant Preziez.

‘Ik was vrij emotioneel’, zegt een vrouw die net twee tassen vol met eten heeft gekregen. Haar man heeft recent een ruggenmerginfarct gehad waardoor zijn lichaam grotendeels verlamd is geraakt. ‘Je leven is totaal veranderd, dus ik kan wel een opkikker gebruiken. Ik vind het geweldig dat ze dit doen.’

Een andere man die net het kerstpakket heeft ontvangen, staat te glunderen. ‘Dit komt gewoon heel erg van pas’, zegt hij. Door schulden zit hij erg krap bij kas, maar dankzij het kerstpakket kan hij zichzelf en zijn drie dochters verwennen met kerst. ‘Het is een heel mooi initiatief.’

Glazen huis

De kerstpakketten zijn niet alleen voor mensen die het niet zo breed hebben, ook mensen die wat naars hebben meegemaakt krijgen er een. Zo regelde Casper van de Poll, initiatiefnemer van de actie, bijvoorbeeld een pakket voor de weduwe van de doodgereden man bij de Melis Stokerlaan.

Volgend jaar willen de ondernemers weer een kerstpakkettenactie op touw zetten, maar dan nog groter. Zo denkt Weening aan een glazen huis met zangertjes en wil hij niet 130 pakketten uitdelen, maar ongeveer duizend. ‘We gaan het nog grootser aanpakken’, zegt hij.