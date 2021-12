Zo kom je de lockdown door: vier leuke stadswandelingen in Den Haag

We zitten weer drie weken in een harde lockdown, dus er zit haast niets anders op dan wandelen, wandelen en wandelen. Wil je nou niet weer voor de honderdste keer hetzelfde rondje lopen? Om je de lockdown door te helpen zetten wij wat leuke wandelingen voor je op een rij.

Stadswandeling070

Wandelen en de horeca ondersteunen, dat is het concept van Stadswandeling070 . Sinds een jaar bieden ze verschillende wandelingen door Den Haag aan . Zo kan je de klassieke stadswandeling doen langs alle hoogtepunten in het centrum, maar ook een Street Art Route of de Kerstpakkettenwandeling. Sinds afgelopen weekend hebben ze de Kroegentocht Wandeling toegevoegd.

Buitenkunst

Houd je van kunst? Dan is de wandelroute van Buitenkunst Den Haag echt wat voor jou. Op een speciale website staan de meer dan 500 kunstwerken. Je kan er alles vinden over de kunst en de kunstenaar. Je kan zelf een route bedenken, maar Buitenkunst heeft ook een wandeling online gezet die je kan lopen.

Mediastadswandeling

De brand in Paleis Noordeinde, de opening van de Haagse Bijenkort en de eerste roltrap van Nederland. Wie meer wil weten over de geschiedenis van Den Haag en grote gebeurtenissen in de stad kan de Mediastadswandeling van Museum Beeld en Geluid doen. Tijdens de wandeling zie je oude beelden van het Polygoonjournaal.

Puzzeltocht door Scheveningen

Wil jij alles weten over Scheveningen? Dan kan je De Scheveningse Wandeling doen. Tijdens het lopen komen er vragen voorbij zoals Hoe is de Keizerstraat ontstaan? En waarom eten we haring vaak met uitjes? In anderhalf uur word je kriskras door Scheveningen geleid in een puzzeltocht met twintig vragen over Scheveningen.