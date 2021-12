Bewoners bezorgd over vele vuren in Damasstraat in Laak: ‘Het voelt niet veilig’

De laatste dagen van het jaar zijn niet voor iedereen in Laak ‘fijne dagen’. In de Damasstraat wordt met regelmaat ‘een fikkie’ gestookt. Bij enkele bewoners, georganiseerd in RadiLaak, is er verbazing over dat er niet wordt opgetreden. De bewoners vinden steun bij de Haagse Stadspartij en de Partij voor de Dieren.

Het zijn niet zomaar fikkies in de straat. Op dinsdagavond staat er een ton te fikken waar flinke, zwarte rook vanaf komt. Niet iedereen durft de ramen meer te openen. ‘Het voelt niet veilig’, zo vertellen de bewoners aan Den Haag FM. En het is geen incident, zo weten de RadiLakers. Al sinds eind november worden ze met regelmaat geconfronteerd met de fikkies waar kerstbomen, maar ook brommers op belanden. ‘Het lijkt gedoogd te worden. Dit hoort niet in een straat.’

‘Oorlogsgebied of gewone woonwijk? Aan de Damasstraat het inmiddels zoveelste ‘vuur’ waarop door gemeente en politie niet wordt ingegrepen’, zo delen de RadiLakers op Twitter . Meermaals zagen ze dat er brandjes waren in de straat, ‘met rotzooi’. Het frustreert de bewonersorganisatie dat ze van het kastje naar de muur worden gestuurd wanneer ze er een melding van maken bij gemeente en hulpdiensten. ‘ Kom op Gemeente DenHaag en Politie Laak , dit is toch geen normale gang van zaken?! Dit kan toch niet ons dagelijks uitzicht zijn?! Wij wonen + leven hier, worden er verdrietig van!’

Het is voor het bewonerscollectief ook een moment om weer aandacht te vragen voor het afval op straat in Laak. ‘Als je het hebt over pallets of autobanden, dat is gewoon niet handig in deze tijd.’

‘Plastic, meubels, scooters en fietsen’

De meldingen van bezorgde bewoners zijn ook aangekomen bij de Haagse Stadspartij en de Partij voor de Dieren, zij stellen schriftelijke vragen. ‘De bewoners voelen zich niet serieus genomen door de gemeente, de politie en de brandweer bij klachten over privégebruik van de openbare ruimte, open vuur, luide muziek, schade aan publieke infrastructuur, plantsoeninrichting en intimidatie onder andere in de Damasstraat.’

Ook hebben de partijen gegevens ingezien waarbij duidelijk is dat er ‘op zeer regelmatige basis’ een open vuur is in het midden van de straat waar ‘onder andere plastic, meubels, scooters en fietsen’ op zijn beland. De partijen willen weten waarom er niet gehandhaafd wordt op het verbod om vuur te stoken.

Daarnaast hebben er ook vernielingen plaatsgevonden, zo zijn hekken verwijderd, ‘Wie heeft hier toestemming voor gegeven’, valt te lezen. Door het verdwijnen van de hekken wordt het gebied nu gebruikt als parkeerplek, zo valt uit de vragen op te maken. De partijen willen dat er beter wordt gehandhaafd naar aanleiding van de klachten: ‘Kan het college aangeven of zij op de hoogte is van de klachten uit de buurt over de bovenstaande zaken? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat doet zij eraan?’