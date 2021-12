Francis van Broekhuizen is jurylid bij The Masked Singer: ‘Het wordt een hele toestand’

Campagne ‘Hou je Haags’ krijgt vervolg: ‘We willen nu laten zien dat je ook van onze stad kunt genieten’

De campagne Hou je Haags krijgt een vervolg. Na twee video’s vorig jaar – die honderdduizenden keren werden bekeken – heeft de organisatie die verantwoordelijk is voor de promotie van Den Haag een nieuwe video gemaakt met nachtburgemeester Pat Smith. Dat maakte Sander Hanenberg van The Hague Marketing Bureau donderdag in Haags Bakkie bekend.

De video Hou je Haags #3 is een hart onder de riem voor iedereen die in de stad woont én een oproep om Den Haag te blijven ontdekken. ‘Want er is ruimte genoeg’, legt Hanenberg uit.

‘We moeten positief blijven en volhouden’, zegt Hanenberg. ‘Toen we vorig jaar met veel succes twee Hou je Haags-video’s lanceerden, gingen we ervan uit dat het daarbij zou blijven. Helaas is de realiteit anders en blijken we een nog langere adem nodig te hebben. Ook uit deze derde video spreekt trots, Pat Smith laat echt zijn Haagse hart weer spreken. Zo hopen we iedereen die Den Haag lief is deze winter wat extra warmte te bieden en vanuit verbinding de stadstrots te voeden. Met deze derde video willen we bovendien aan alle Nederlanders laten zien dat je ook nu kunt genieten van onze mooie stad.’

Bekijk hier de video

Wie zijn trots op of zijn nieuwjaarswens voor de stad wil delen wordt in de video opgeroepen om dit via social media te doen met vermelding van #houjehaags #thisisthehague en @thisisthehague. ‘Een aantal mooie foto’s en/of wensen zullen vervolgens op onze kanalen te zien zijn, aldus Hanenberg van The Hague Marketing Bureau.