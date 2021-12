‘Den Haag is meest gesegregeerde stad van Nederland’: aanpak van ongelijkheid speerpunt in programma Haagse Stadspartij

Celstraffen na rellen in Schilderswijk: ‘Is gewoon oorlog!!! Steken schieten slaan’

Een Hagenaar is woensdag veroordeeld tot een celstraf in verband met opruiing en vernieling tijdens de rellen in de Schilderswijk, afgelopen november. De politierechter legde straffen op tot vijf maanden, meldt mediapartner Omroep West. Ook drie Voorburgers en een Belg kregen celstraffen opgelegd.

De rellen braken zaterdagavond 20 november uit aan de Vaillantlaan. Daarbij werden vernielingen gepleegd, branden gesticht, stenen en zwaar vuurwerk naar de politie gegooid . Ook werd een steen door de ruit van een rijdende ambulance gegooid. Die avond zijn er negentien verdachten aangehouden en raakten vijf agenten gewond.

De politie deed na de rellen onderzoek, omdat op social media was opgeroepen tot de ongeregeldheden . In de Telegram-groep ‘Revolutie 2021’ was in de aanloop naar 20 november door vier mannen opgeroepen tot geweld, meldt het Openbaar Ministerie. De Voorburgers van 30, 31 en 50 jaar werden aangehouden, net als een 32-jarige Hagenaar.

‘Steken schieten slaan’

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag bekendgemaakt wat de verdachten van opruiing in de Telegram-groep zoal hebben gezegd. Tegen alle vier de mannen is zes maanden cel geëist, waarvan drie maanden voorwaardelijk, schrijft Omroep West . De 32-jarige Hagenaar heeft onder meer gepost: ‘Is gewoon oorlog!!! Steken schieten slaan. En vermoorden van alle leugenaars en oplichters. Laat maar komen. Alleen illegaal stuff. Cobra’s Nitraten. Koop graag wat in. Ook granaten.’ Deze man werd veroordeeld tot een celstraf van vijf maanden, waarvan twee voorwaardelijk.

De 31-jarige Voorburger schreef: ‘Het beste is chaos creëren. Niet alleen in Den Haag, maar overal op dezelfde tijd. Dan heeft de ME uit andere regio’s dus ook geen tijd of mankracht aan te sluiten in Den Haag. Auto’s met lampen en strepen brand je af. Met of zonder joden erin. Gelijk kapot schoppen kk nazi’s.’ De rechter legde hem woensdag een celstraf van vijf maanden op, waarvan drie voorwaardelijk.

‘Militaire rookbommen kopen’

‘Net over de grens met Duitsland kun je haast militaire rookbommen kopen. Als een echt leger een linie houden en niet als een stel wilde beesten rondrennen’, plaatste de 30-jarige Voorburger. Hij moet daarvoor twintig weken de cel in. Veertien daarvan zijn voorwaardelijk.

De 50-jarige Voorburger postte: ‘Hou het op die Romeo’s en alles en iedereen die in weg staan. Plunderen doe je maar bij de banken maar geen ondernemers.’ Ook hij krijgt een celstraf van twintig weken, waarvan veertien voorwaardelijk.

Vernieling van flitspalen

Een 25-jarige man uit België meldde zich bij de politie nadat zijn foto geblurd werd getoond in het opsporingsprogramma Team West. Hij werd gezocht voor het vernielen van twee flitspalen aan de Vaillantlaan. De man is volgens het OM duidelijk herkenbaar op camerabeelden, maar hij zei zich niets te kunnen herinneren door zijn suikerziekte. De politierechter veroordeelde hem tot vier weken cel. Twee weken daarvan zijn voorwaardelijk. Dat was minder dan de eis van drie maanden.

De politie is nog op zoek naar meer verdachten van de rellen in de Schilderswijk. Team West en Opsporing Verzocht hebben herkenbare foto’s van hen getoond .