‘Den Haag is meest gesegregeerde stad van Nederland’: aanpak van ongelijkheid speerpunt in programma Haagse Stadspartij

Het terugdringen van ongelijkheid is een belangrijk speerpunt in het programma van de Haagse Stadspartij voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022, dat zij deze week presenteerde. De partij wil ‘ongelijkheid op alle terreinen consequent en integraal aanpakken’.

Volgens de HSP is kansenongelijkheid en tweedeling terug te zien op verschillende gebieden als het onderwijs, gezondheidszorg en wonen. Ook leefbaarheidsproblemen zouden geconcentreerd zijn in de armste delen van de stad. ‘Den Haag is een internationale stad én een superdiverse stad met veel personen van kleur die Den Haag hebben gemaakt tot wat het nu is. Maar Den Haag is ook de meest gesegregeerde stad van Nederland’, staat in het partijprogramma.

Discriminatie

De coronacrisis zou bestaande kloven hebben vergroot en hebben blootgelegd hoe het huidige economische beleid in Den Haag geen garantie biedt op banen. Ook op het gebied van racisme, discriminatie en geweld tegen vrouwen en kinderen is volgens de partij veel werk aan de winkel.

Onder andere een overstijgend coördinator op het gebeid van racisme en discriminatie, een Haags anti-discriminatiekeurmerk en de ondersteuning van vrouwenemancipatie en LHBT+-gemeenschap moeten volgens de HSP bijdragen aan de inclusie van de stad. Ook moet Den Haag zo toegankelijk mogelijk worden voor mensen met een beperking. Dit geldt zowel voor de inrichting van openbare ruimtes als voor de arbeidsmarkt en woningmarkt.

Klimaat en wonen

Ook de zorg en de klimaat- en woningcrisis krijgen speciale aandacht in het programma van de HSP. Tevens legt de partij nadruk op een ‘nieuw perspectief’ binnen de coronacrisis, waarbij de focus niet moet liggen op ’terug naar het oude normaal’, maar ‘werken aan een nieuw normaal’ waarbij iedereen recht heeft op een ‘duurzame en rechtvaardige toekomst’.