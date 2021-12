Francis van Broekhuizen is jurylid bij The Masked Singer: ‘Het wordt een hele toestand’

Operazangeres Francis van Broekhuizen mag twee uitzendingen jurylid zijn bij The Masked Singer. Tijdens de feestdagen zijn er twee aparte afleveringen van het programma. ‘Het wordt echt een oud en nieuw-sfeertje, met oliebollen gooien,’, vertelt Francis in Bob Staat Op.

Een paar maanden geleden kreeg ze ineens een mailtje met top secret. ‘Ik dacht ojee, wat gaan we nou weer beleven? Maar het was de Masked Singer. Ik zei gelijk ja, superleuk.’ Dus zien we op oudjaarsavond en nieuwjaarsdag hoe Francis, Gerard Joling, Loretta Schrijver en Carlo Boszhard weer proberen te raden wie vermomd meedoen aan het liedjesprogramma.

Voor de special zijn allerlei pakken uit de kast getrokken, zoals de kerstboom, de oliebol en de vuurpijl. ‘Soms vind ik het heel makkelijk als ik thuis op de bank zit. Oh dat is die. Maar soms hoor ik het echt niet. Dus dat wordt nog een hele toestand.’

‘Ik heb een lijstje gemaakt’

Om zich voor te bereiden heeft Francis wat oude afleveringen teruggekeken om te zien waar ze op moet letten, zoals de hints over de kandidaten. ‘Ik heb al een lijstje gemaakt met mensen die afgelopen jaar in de actualiteit zijn geweest. Zou die Hugo de Jonge ook in zo’n pak gaan zitten? Als-ie nou die gebloemde schoenen onder dat pak aan heeft, dan heb ik het gelijk door.’

Maar zo makkelijk zal het niet zijn voor Francis. Zeker niet als er mensen tussen zitten die geen zanger zijn. ‘Dan moet je iemands stem wel goed kennen wil je die herkennen. Dat is heel lastig.’ Want een zangstem is heel anders dan een spreekstem, aldus Francis.

Daar heeft ze zelf ook ervaring mee. ‘Mensen zijn bijvoorbeeld over mijn zangstem heel positief, maar mijn spreekstem kunnen mensen heel irritant vinden. Omdat ik soms wat hysterisch ben gaat je stem omhoog.’

Gerard Joling

Francis vervangt vast jurylid Buddy Vedder en zit dus naast Gerard Joling. ‘Omdat ik jurylid was bij All Together Now dachten ze, dat is een leuk jurylid, die kan Gerard Joling aan. Want dat is niet de makkelijkste om tegen op te boksen. Hij is een hele sterke vent, die praat het liefst de hele tijd, net als ik. Dat maakt het voor tv wel leuk.’

Zelf zou ze ook wel eens mee willen doen. ‘Misschien word ik een keer gebeld. Dat hoop ik.’ Maar nu is het eerst genieten van de oudejaarsspecial. ‘Ik verheug me er ontzettend op. We mogen nergens heen, daar word ik helemaal krankjorum van. Ik voel me ook somberder worden, dat heb ik nooit.’

Ik hoop dat ik een beetje vrolijkheid kan brengen

Daarom hoopt Francis aan het eind van dit jaar wat vrolijkheid te brengen op tv. Zoals haar musicalkarakter Moeder Overste in The Sound of Music zegt: Als God ergens een deur dicht doet, doet hij ergens anders een raam open. ‘Daar houd ik me maar aan vast. Ik wens iedereen sterkte in deze kuttijd (ja ook operazangers vloeken haha). Ik hoop dat ik mensen via tv een beetje vrolijkheid kan brengen.’

Foto: William Rutten