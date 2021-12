‘Den Haag is meest gesegregeerde stad van Nederland’: aanpak van ongelijkheid speerpunt in programma Haagse Stadspartij

Jongeren op kamers bij Hagenaars thuis: succesvol woonproject gaat nog twee jaar door

Den Haag gaat nog twee jaar door met een woonproject voor jongeren tussen de 18 en 23 jaar. Bij Kamers met Aandacht neemt een verhuurder een jongere in huis die zelf geen of nauwelijks sociaal vangnet heeft. Het gaat dan bijvoorbeeld om jonge mensen die uit een pleeggezin of instelling komen.

De verhuurder helpt de jongere op weg om op eigen benen te staan. Zo kan die verder groeien naar een zelfstandige toekomst. In ruil betaalt de jongere huur en is bereid iets terug te doen voor de huurbaas. Door Kamers met Aandacht wordt voorkomen dat sommige jonge mensen te vroeg in het diepe worden gegooid of, erger, dakloos worden.

Het doel is om minstens tien jongeren per jaar te plaatsen. ‘Voor mensen die zich eenzaam voelen en wat reuring in huis willen, kan Kamers met Aandacht een aanrader zijn. Daarnaast levert verhuur ook financieel wat ruimte op. Maar het belangrijkste is dat zij jongeren op een mooie manier op weg helpen naar zelfstandigheid’, zegt wethouder Kavita Parbhudayal (VVD) van Zorg, Jeugd en Volksgezondheid

Acht jongeren gematcht

Het woonproject van de gemeente begon als een proef en was een succes. ‘In het eerste jaar is voor acht jongeren een match tot stand gebracht bij kamerverhuurders. Inmiddels hebben we gesproken met circa dertig geïnteresseerde verhuurders en veertig jongeren.’ Nu is het een kwestie van matches maken.

De gemeente begon het project in september 2020, in samenwerking met jeugdhulporganisatie Jeugdformaat en Stichting Anton Constandse. Den Haag was na Utrecht de tweede stad in Nederland die startte met Kamers voor Aandacht. Volgens de gemeente zijn ook Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Wassenaar en Zoetermeer begonnen met het woonproject.