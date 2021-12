Cultuursector kan ook komend jaar op financiële steun van gemeente rekenen

Culturele organisaties in Den Haag kunnen als gevolg van de coronacrisis ook in het nieuwe jaar rekenen op financiële steun van de gemeente. Een subsidieregeling die dit mogelijk maakt, wordt verlengd. Dat heeft de gemeente vrijdag bekendgemaakt.

Met deze subsidieregeling ondersteunt de gemeente Haagse culturele organisaties incidenteel, wanneer zij door corona minder inkomsten hebben of door maatregelen aanvullende kosten maken. Wel wordt de regeling op een aantal punten aangepast. Voor de subsidieregeling is 2 miljoen euro beschikbaar. Hiermee wil de gemeente het cultuurbeleid ondersteunen en ervoor zorgen dat de lokale culturele infrastructuur in stand blijft.

De coronacrisis had het afgelopen jaar enorme impact op de Haagse culturele instellingen. Ze mochten minder bezoekers ontvangen dan normaal en de openingstijden werden verkort. Ook waren er instellingen die helemaal niet meer open mochten.

‘Goede moed voor het nieuwe jaar’

Cultuurwethouder Robert van Asten (D66) is blij met de steunmaatregel. ‘De decembermaand is juist de tijd dat je graag bij elkaar komt en wil genieten van al dat moois dat de stad te bieden heeft. Zo’n lockdown valt dan erg zwaar. Maar we houden goede moed voor het nieuwe jaar. Ik ben dan ook blij dat we weer een nieuw steunpakket hebben om de culturele sector te helpen’, aldus Van Asten.