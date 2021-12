Decathlon mag toch naar Forepark komen na fout provincie Zuid-Holland

Sportketen Decathlon mag toch een grote winkel openen op bedrijventerrein Forepark. Dat meldt mediapartner Omroep West. De winkel is de inzet geweest van een jarenlange strijd tussen de gemeente en de provincie Zuid-Holland. De gemeente zette de komst door, ondanks een verbod van de provincie. Formeel heeft de provincie gelijk, maar omdat het beroep tegen de plannen te laat werd ingediend mag de winkel er toch komen.

De gemeente zet al sinds 2014 in op de komst van de megastore van de sportketen. De nieuwe winkel moet aan de rand van de stad komen, vlak bij het stadion van ADO Den Haag. Maar de megastore gaat in tegen het beleid van de provincie. Grote winkels aan de rand van de stad zouden ervoor zorgen dat minder mensen naar de winkels in de stad gaan.

De provincie moet daarom toestemming geven aan de gemeente, maar de provincie vindt de Franse winkelketen niet bijzonder genoeg om voor Decathlon een uitzondering te maken. Den Haag vocht deze beslissing aan bij de Raad van State, de hoogste bestuursrechter in Nederland, en werd in het ongelijk gesteld. Hierdoor leek in oktober vorig jaar de komst van de megastore definitief van de baan.

Juridisch getouwtrek

Toch gaf de gemeente de strijd niet op. Het juridisch getouwtrek ging verder. Om de komst van Decathlon mogelijk te maken moest de gemeente het bestemmingsplan van het Forepark aanpassen. Alleen dan zouden er winkels op het industrieterrein kunnen komen. Dit nieuwe bestemmingsplan werd door de provincie echter geblokkeerd, omdat het geen megastores buiten de stad wil.

De rechter heeft in een eerdere uitspraak besloten dat deze blokkade in strijd is met Europese regels. Het nieuwe bestemmingsplan mocht echter pas ingaan nadat er een uitspraak van de rechter zou zijn of Decathlon een uitzondering zou krijgen of niet.

Beroep aantekenen tegen nieuw bestemmingsplan

Die uitzondering kwam er niet, maar na de uitspraak verviel de blokkade op het nieuwe bestemmingsplan. De gemeente kondigde daarom in december van vorig jaar aan dat het plan voor het Forepark gewijzigd zou worden en dat detailhandel na de aanname van het plan mogelijk zou worden.

De kans van slagen van het bestemmingsplan werd vorig jaar niet groot ingeschat, omdat de regels van de provincie Zuid-Holland de megastores verbieden. Alleen had de provincie Zuid-Holland beroep moeten aantekenen tegen het nieuwe bestemmingsplan. Uit een uitspraak van de Raad van State blijkt nu dat de provincie dit te laat heeft gedaan.

Beroep niet nodig

In de eigen verklaring zegt Zuid-Holland te laat beroep te hebben aangetekend, omdat er in de aankondiging van de gemeente van december vorig jaar een fout zat. In de aankondiging stond namelijk dat het bestemmingsplan niet in stand zou treden door de uitspraak van de Raad van State van oktober 2020. De provincie was van mening dat er geen beroep nodig was, omdat het bestemmingsplan niet in werking zouden treden.

De provincie tekende pas in juli beroep aan, nadat het vastgestelde plan door de gemeente was gepubliceerd. Volgens de provincie was dit het eerste moment dat er een echt plan lag, en daarom zou het beroep op tijd zijn ingediend.

Publicatie rechtsgeldig

De Raad van State ging hier niet mee akkoord. Volgens de hoogste rechter had de provincie moeten weten wat de publicatie van december vorig jaar inhield. Dus was de publicatie van de gemeente, ondanks de fout in de tekst, rechtsgeldig. Hierdoor is het beroep van de provincie niet-ontvankelijk en blijft het bestemmingsplan van de gemeente in stand. Met als gevolg dat na jaren van strijd tussen de gemeente en de provincie Decathlon zich definitief op het Forepark mag vestigen.

Illustratie: Gemeente Den Haag