Gemeente draagt 2,5 miljoen euro bij aan 18 evenementen en festivals

De gemeente kent 2,5 miljoen euro toe aan achttien publieksevenementen in 2022. Het gaat onder andere om Parkpop, het Bevrijdingsfestival en The Live I Live op Koningsnacht en -dag. Ook de CPC Loop en Vlaggetjesdag kunnen rekenen op een bijdrage.

De 18 evenementen zijn door het college gekozen uit in totaal 23 aanvragen voor een bijdrage vanuit het budget voor Grootschalige Publieksevenementen. Naast de ‘oude bekenden’ zijn Jazz in de Gracht en het Varend Corso nieuw op de lijst. Die laatste zal in 2022 voor het eerst in Den Haag aandoen.

Wethouder Saskia Bruines benadrukt de grote behoefte aan evenementen en festivals en hoopt dat de omstandigheden het volgend jaar weer toelaten. ‘Bovendien zijn de activiteiten belangrijk voor de aantrekkelijkheid van onze stad en vormen ze een mooie impuls voor de Haagse ondernemers en werkgelegenheid.’

Voor kleinschalige publieksevenementen is in totaal €400.000,- beschikbaar. Dit bedrag is verdeeld over twee aanvraagrondes van €200.000,- om meer ruimte te bieden aan kleinere evenementen die eventueel uit kunnen groeien tot iets grootschaligs. Enkel nog voor de tweede ronde kunnen tot en met februari aanvragen worden ingediend.