Gemeente wil per 1 maart opkoopbescherming

Het college heeft ingestemd met de opkoopbescherming die het huiseigenaren verbiedt om een betaalbare woning direct na aankoop te verhuren. Het gaat om alle woningen in Den Haag met een WOZ-waarde tot en met €355.000,-. Als de Raad hier ook mee instemt, gaat de opkoopbescherming per 1 maart 2022 in.

Vanaf die datum zal het enkel nog met een vergunning mogelijk zijn om een woonruimte in de genoemde prijsklasse te kopen om het vervolgens te verhuren. Wethouder Martijn Balster: ‘Met de invoering van dit instrument werken we aan een eerlijke woningmarkt. Huishoudens met een laag of middeninkomen krijgen meer kans op een woning, omdat ze zo straks niet meer concurreren met beleggers. Woningen zijn om in te wonen en geen winstobject.’

In Den Haag kwam in sommige wijken bijna 40% van de verkochte huizen in handen van investeerders. Vanwege de krappe woningmarkt drijven zij de prijzen op waardoor het voor starters met een laag- of middeninkomen lastiger is om aan een koopwoning te komen. Door deze concurrentie zijn zij vaak genoodzaakt om duur te huren of de grote stad te verlaten.

Achthonderd woningen

Volgens Martijn Balster is deze situatie zeer onwenselijk. ‘Kopers met een gewoon inkomen komen er nu bijna niet meer tussen. Betaalbare koopwoningen gaan naar beleggers en stijgen daardoor nog sneller in waarde. Wijkbewoners hebben steeds minder kans om in eigen wijk iets betaalbaars te kopen. Met de invoering van de maatregel worden betaalbare koopwoningen beschermd tegen opkoop door beleggers.’

Met invoering van de opkoopbescherming zouden ongeveer 80% van alle jaarlijkse ‘buy to let’ (kopen om te verhuren) aankopen in Den Haag beschermd worden. Jaarlijks komt dit neer op circa 800 betaalbare koopwoningen die we hiermee toegankelijk zouden kunnen blijven voor zelfbewoning. De Raad bespreekt het voorstel in januari.